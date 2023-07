Vodovod objavio plan redukcija: Zalihe vode na minimumu, rezervoar Tunjice se sve teže puni

I pored dosad uvedenih redukcija i preduzetih mjera, usljed veoma visokih temperatura i enormne potrošnje rezervoar Tunjice sve teže se puni.

Iz Vodovoda su saopštili da je trenutno stanje sa zalihama vode na minimumu. Očekuju da će područje Dragočaja, Ramića, Kuljana, Prijakovaca, Mišinog Hana, Potkozarja, Verića i Piskavice već tokom popodneva ostati bez vode.

"Zato ćemo noćas zatvoriti vodu prema Trnu, Glamočanima, Jablanu i Zalužanima, kako bismo omogućili punjenje Tunjica", saopštili su iz preduzeća „Vodovod“.

Naveli su da je cisterna već upućena u Potkozarje i biće ispred Doma kulture danas od 14 do sutradan u 7 ujutro. I u sva druga ugrožena područja, u saradnji s Civilnom zaštitom, šaljemo cisterne zatraže mještani.

"Novi rezervoar u Donjim Kolima je završen i testiran, danas je spojen na mrežu i sutra bi trebalo da bude pušten u upotrebu. Nadamo se da će pomoći u rješavanju problema", saopštili su.

Plan redukcija

- Dragočaj – svako veče od 19 časova naveče do 7 ujutro;

- Slatina – svako veče od 20 do 8 časova sutradan;

- Trn, Glamočani, Jablan i Zalužani – od 22 do 7 časova ujutro, kako bi se omogućilo punjenje rezervoara Tunjice;

- Svako drugo veče u 22 časa zatvaramo cjevovode prema Krminama i Aginom Selu da preusmjerimo određenu količinu vode prema Ljubačevu, Javoranima i Memićima. Redukcija će trajati do sutradan u 12 časova;

- Donja zona Javorana da bi se preusmjerila voda prema Tisovcu – od 21 do 12 sutradan svaki drugi dan;

- Šućuri i Mandići naizmjenično sa Donjim Kolima i Rekavicama – od 9 ujutro do sutradan u 9 ujutro;

- Piskavica, Potkozarje – svako veče od 18 časova naveče do 7 ujutro.

