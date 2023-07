Vodovod u Banjaluci: Najavljene svakodnevne redukcije vode u pojedinim krajevima

Iz preduzeća "Vodovod" najavili su nove redukcije zbog neracionalne potrošnje vode.

"Svako drugo veče u 22 časa zatvaramo cjevovode prema Krminama i Aginom Selu da preusmjerimo određenu količinu vode prema Ljubačevu, Javoranima i Memićima. Redukcija će trajati do sutradan u 12 časova. Piskavica i Potkozarje – svako veče od 18 časova naveče do 7 ujutro. Slatina – svako veče od 20 do 8 časova sutradan", navodi se u saopštenju "Vodovoda".