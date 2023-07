Neuspješni apeli Vodovoda: Proširenje redukcija zbog neracionalne potrošnje vode

Banjalučki "Vodovod" najavio je danas proširenje redukcija zbog neracionalne potrošnje vode.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Tako će od danas svaki dan biti zatvarani cjevovodi prema Dragočaju, Slatini, Piskavici i Potkozarju, a svako drugo veče prema Krminama i Aginom selu da bi vode imali Ljubačevo, Javorani i Memići.

Redukcije su najavljene svaki dan od 19.00 do sutradan u 7.00 časova na cjevovodu Dragočaj, od 20.00 časova do sutradan u 8.00 na cjevovodu Slatina, te od 18.00 do 7.00 časova sutradan na cjevovodu Piskavica i Potkozarje.

"Svako drugo veče zatvaramo cjevovode od 22.00 do 12.00, sutradan prema Krminama i Aginom Selu, da bi vode imali Ljubačevo, Javorani i Memići", saopšteno je iz "Vodovoda".

U saopštenju se navodi da će cjevovodi Šućuri i Mandići biti zatvoreni od 9.00 časova do sutradan u 9.00 da bi vodu dobili Donja Kola i Rekavice.

"Ne prestajemo da apelujemo na potrošače, ali potrošnja se ne smanjuje, već se povećava. Stoga nemamo drugog izbora nego da proširimo plan redukcija, koje su posljednji alat za kojim potežemo i trudimo se da ih isplaniramo i da bude što manje posljedica", napominju iz banjalučkog "Vodovoda".

Na ovaj način se želi omogućiti punjenje rezervoara u noćnim časovima kako bi navedena naselja imala vode u toku dana.

"Kompletno i nekontrolisano pražnjenje rezervoara dovelo bi do kolapsa sistema kakav je bio prošle godine, kada je sjeverni dio grada u kontinuitetu bio bez vode pet do 10 dana. Bolje je da vode ima svaki dan bar pola dana, nego da je danima nema nikako", navode iz ovog komunalnog preduzeća.

Iz "Vodovoda" napominju da su navedene satnice kada se zatvara i pušta voda, ali da će situacija na terenu biti nešto drugačija, odnosno da neće svi u isto vrijeme ostati bez vode, niti će je svi u isto vrijeme dobiti, što će biti uslovljeno brzinom praženjenja i punjenja sistema, visinskom zonom, pritiskom.

(Mondo)