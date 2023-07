Stiže promjena vremena: Sutra kiša i pljuskovi u većini krajeva

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo, a tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti koji će u većini krajeva donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Dušan Volaš/MONDO

Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda uz jače pljuskove, jak vjetar i moguću pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pljuskovi će se od sjevera premiještati ka istoku, a kasnije popodne i uveče će ponovo biti suvo sunčano, dok će na jugu biti sunčano i toplo tokom cijelog dana.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, na sjeveru tokom pljuskova prolazno jak.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Čemerno 23, Kalinovik, Mrakovica 24, Sokolac 25, Gacko, Han Pijesak 26, Mrkonjić Grad, Neum 28, Ribnik, Srbac, Šipovo, Sarajevo, Tuzla 29, Banjaluka, Bileća, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Bihać, Bugojno 30, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Trebinje, Foča, Široki Brijeg 31, Zenica 32, Mostar 35 stepeni Celzijusovih.

(Srna)