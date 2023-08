Apel stanovništvu na oprez: Narednih dana nestabilne vremenske prilike

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naredna dva dana u Republici Srpskoj moguće su jake kiše, pljuskovi sa grmljavinom, negdje sa jakim vjetrom.

Nestabilne vremenske prilike biće izražene posebno na području Hercegovine i u sjevernim dijelovima Republike Srpske. Nadležni kažu da spremno dočekuju vremenske nepogode, te da za sada nema razloga za veću zabrinutost.

Nestabilno vrijeme, sa čestim kišama i nepogodama, uzrokovao je ciklon sa sjevera Atlantika koji se krajem mjeseca spustio ka Sredozemlju. Ciklon Maja, koji je poharao zemlje regiona, zahvatiće naše područje sa manje snage i intenziteta tvrde meteorolozi.

"Padavine se očekuju do utorka i to će uglavnom biti slabo do umjerena kiša, povremeno pljuskovipraćeni grmljavinom ali, neće biti jačih nepogoda niti jačeg vjetra. Od utorka nam slijedi stabilnije vrijeme uz više sunčanih sati", rekla je Aleksandra Vujičić, meteorolog, prenosi RTRS.

Zbog obilnih padavina u kratkom periodu moguće je izlivanje bujičnih vodotoka, a iako plavni talas iz Slovenije preko Hrvatske stiže i u Srpsku, za sada veće opasnosti nema, ističu u Javnoj ustanovi Vode Srpske.

Stanovništvo i nadležne, ipak pozivaju na oprez.

