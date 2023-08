Počelo paraglajding prvenstvo: Piloti iz cijelog svijeta na nebu iznad Drvara

U Drvaru je počelo paraglajding prvenstvo Srbije i BiH "Desant na Drvar", koje je okupilo 70 pilota iz BiH, zemalja okruženja i svijeta.

Izvor: Jelena Dešić/SRNA

Željko Ovuka iz Vazduhoplovnog saveza Srbije, koje je organizator ovog značajnog takmičenja, rekao je za Srnu da je ovo istovremeno i test takmičenje za paraglajding Svjetski kup.

"Očekuje nas jako takmičenje, jer je vremenska prognoza za svih dana takmičenja odlična", rekao je Ovuka.

On je istakao da je treći put zaredom ovo takmičenje postalo tradicionalno u disciplini prelet paraglajderom, a zahvaljujući prethodnim dobrim organizacijama i terenu, ove godine dolazi 70 pilota iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Kine, Koreje, Italije, Kazahstana i SAD.

Izvor: Jelena Desić/Srna

Ovuka je istakao da je dosta ljudi uključeno u samu organizaciju oko takmičenja, te da se trke mogu pratiti i putem veb-sajta "lt.flymaster.net", s obzirom na to da se za ovo takmičenje koristi najsavremenija satelitska oprema.

"Poletišta će biti na Kruškovcu, brdu iznad Drvara, kao i brdu Korita. Trke će biti od 60 do 100 kilometara u svim pravcima sa ciljevima u Glamoču, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu i Livnu. Vazdušni prostor je rezervisan samo za ovu manifestaciju od Bihaća do Livna i istočno do Ključa", naglasio je Ovuka.

Prvi piloti danas lete na nebu iznad Drvara, dok je sinoć načelnik opštine Dušica Runić otvorila ovaj veliki događaj koji je ovaj grad stavio na svjetsku mapu u ovom takmičenju.

(Srna/MONDO)