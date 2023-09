Ministarstvo prosvjete odgovorilo Stanivukoviću: Dokumentaciju smo dobili dva dana prije početka školske godine

Ministarstvo prosvjete i kulture RS reagovalo je na izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da su resorno ministarstvo i direktorica OŠ "Vuk Stefanović Karadžić" Tatjana Vilendečić odgovorni što je u novoizgrađenu školu u naselju Ada upisano samo 54 đaka.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz Ministarstva tvrde da su kompletnu dokumentaciju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada škole zaprimili dana 30. avgusta 2023. godine, dva dana prije početka školske godine.

"Sastavni dio dokumentacije je i upotrebna dozvola za objekat bez koje komisija Ministarstva nije mogla izaći na teren. Odmah po prijemu kompletnog zahtjeva Komisija je izašla na teren i utvrdila činjenično stanje. Za propuste Gradske uprave u vezi osnivanja područnog odjeljenja OŠ Vuk Stefanović Karadžić optuživati Ministarstvo je u najmanju ruku neprofesionalno i nekorektno".

Dodaju da se traženjem odgovornost od strane Ministarstva pokazuje elementarno nepoznavanje osnovnih propisa kojima se reguliše oblast obrazovanja i organizovanja nastave u Republici Srpskoj.

"Za svu proceduru koja se odnosi na formiranje odjeljenja, angažovanje nastavnog kadra Ministarstvu su ostavljena dva dana. Isto tako i roditeljima je ostavljeno svega dva dana da se odluče koju školu će pohađati njihovo dijete.

Bez obzira na sve, u najboljem interesu učenika, ali i roditelja, Ministarstvo je zajedno sa rukovodstvom škole, uspjelo organizovati početak nastave u novom objektu. Vezano za broj učenika ostavljen je rok od 60 dana za dostavljanje kompletnog spiska učenika koji će u perspektivi pohađati ovo područno odjeljenje".

Podsjećamo, proteklih dana postojalo je mnogo nejasnoća da li će novoizgrađena škola početi sa radom 1. septembra. Gradnja škole završena je u avgustu, a sredstva za izgradnju donirala je Republika Srbija.

Ako je neko u školu gdje može ići 600 đaka upisao samo njih 54, onda je to totalna budala. Ako je to istina, da je upisano samo toliko đaka, to je onda do direktorice škole "Vuk Stefanović Karadžić" Tatjane Vilendečić. Meni je žao što stičem utisak da direktorica ima namjeru da u tu školu ide što manje đaka. To je suludo, ali djeluje kao takvo. Odluka je donesena da je to devetorazredna škola. Ako je to tako, da je upisano samo toliko đaka, to je onda do direktorice škole i Ministarstva. Mi smo došli u situaciju da je direktorici žao što je ta škola napravljena", rekao je danas Stanivuković na šta su reagovali i resorno ministarstvo i direktorica pomenute škole.

(MONDO/Nezavisne novine)