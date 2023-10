U strahu iščekuju evakuaciju: Nema povrijeđenih građana iz BiH u Gazi

Ukupno 23 državljana Bosne i Hercegovine nalaze se na području Gaze, potvrdili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Svi oni čekaju evakuaciju u stanju očaja.

”Razgovarao sam sa doktorom koji radi neposredno blizu prelaza. Ima dvije kćerke i kaže da se boji za njih, za njihovo mentalno zdravlje… ogromna je koncentracija ljudi i svi čekaju da se odobri otvaranje prelaza”, izjavio je za N1 Sabit Subašić, ambasador BiH u Egiptu, te objasnio koje su aktivnosti poduzete kako bi građani bili evakuisani iz pojasa Gaze.

“Mi ih pokušavamo evakuisati. To su različite kategorije ljudi, ima onih koji imaju bh. pasoš, oni kojima ne važe bh. pasoši, kao i one koji su bliski srodnici nositelja bh. državljanstva. U kontaktu smo sa većinom njih, pratimo situaciju i pokušavamo pomoći. Mi smo juče poslali mog zamjenika u Ismailiju, grad koji se nalazi nedaleko od Refah graničnog prelaza, kako bi dočekao i bio u blizini kada se donese odluka da se oslobodi prolaz. On je trenutno tamo sa mnogim drugim ambasadorima. Imamo intenzivne komunikacije. To je široka aktivnost. Kada će to biti riješeno, to se sada ne zna. Razgovarao sam sa prijateljima koji su na visokim pozicijama u Egiptu i oni ne mogu ništa reći, ali mislim da se kreira atmosfera i da bi vrlo brzo trebao biti otvoren”, objašnjava ambasador BiH u Egiptu.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopštili su da je formiran krizni štab koji koordiniše aktivnosti na evakuaciji bh. građana.

