GASTARBAJTER NAŠAO NAČIN DA NE PLAĆA STRUJU: Osmislio sistem na kom mu svi zavide

Mustafa Šutković, 27 godina živio je Americi, a onda je odlučio da u rodnom mjestu, napravi vikendicu na kojoj će mu mnogi pozavidjeti.

Mustafa Šutković, gastarbajter koji se poslije 27 godina iz Amerike vratio u Bosnu, napravio je vikendicu koja je po mnogo čemu specifična - najprije po tome što ona nema klasičnu struju,već onu struju koja se dobija iz solarnih panela i vjetrenjača. On je prije četiri godine kupio plac na Rostovu, na samoj međi Bugojna i Novog Travnika u Bosni i Hercegovini. Plan izgradnje vikendice se brzo realizovao, ali vikendica nije imala struju.

"Šta da radim bez struje, napuniš akumulator od kuće, doneseš ga, isprazni se za pet dana i više nema... rekoh idem da probam da napravim struju! Stavio sam solarne panele, ali od njih sam imao samo svjetlo. To mi je bilo nedovoljno. Onda sam sebi zadao zadatak da napravim nešto da imam i televizor i bojler i veš-mašinu, ali prvo mi je bilo da imam lift. Koljena me bole, ne mogu uz stepenice", objašnjava on.

Krenuo je solarnim panelima, a onda i vjetrenjačama. Preko ljeta, kaže može solarni, ali kad je zima, nema struje, zbog čega je i odlučio da napravi vjetrenjače i to mu je uspjelo! Sada ima besplatnu struju i koristi sve njene benefite kao da je i plaća.

"Imam sve", kaže gastarbajter Mustafa za Jutjub kanal Srednja Bosna Danas, objašnjavajući da čak ima i daljinski, gdje samo stisne dugme i sve radi samo.

Vjetrenjače su ipak iz Amerike. Njih je donio odande, i priznaje da su skupe, tj. u cijelom transportu najskuplji dođe prevoz.

"Ovo nema na Havajima, nema na Maldivima, samo u Bosni", kaže Mustafa koji je u Americi živio 27 godina.

Sada na svojoj vikendici u svojoj domovini ima besplatnu struju, svoju, i to bez računa.

Ono što je možda jedini problem ovog sistema, jeste da se bojler može uključiti samo jednom u sedam dana, ali kada je sve besplatno, nije problem, tvrdi on.

"I grijanje sam sredio, gledaj ovu mašinu.... Sipaš tri litra nafte i ovu recimo prostoriju može da zagrije... Kad je najveća zima, litar nafte može biti 24 sata, evo ima i daljinski a treba 3-4 minuta da se sačeka. Ima šest brzina a kad staviš u šestu za dva minuta ovu sobu zagrije", hvali se Mustafa mašinom kakve tvrdi u Bosni nema.

Za kraj, objasnio je računicu koliko dnevno ovakav sistem troši dva kilovata na dan.

"Moj sistem u prosjeku potroši dva kW. Trideset dana puta dva kW , to je 60 Kw za mjesec dana. Znaš li koliko kuća, familija, stanova troši 60 kilovata? Mnogo više. Pa samo ja u svojoj kući u Travniku trošim 450 kW mjesečno. Za vikendicu ovo je super", zaključio je Mustafa.

