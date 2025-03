Vučić: Ako se ne formira nova Vlada do 18. aprila, imaćemo izbore u junu

Na sjednici Skupštine Srbije naredne sedmice biće konstatovana ostavka predsjednika Vlade Srbije Miloša Vučevića.

Izvor: Pink printscreen

Današnjoj sjednici Vlade Republike Srbije, na poziv predsednika Vlade Miloša Vučevića, prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

U utorak ili u srijedu na sednici Skupštine Srbije biti konstatovana ostavka predsjednika Vlade Srbije Miloša Vučevića i od tada će početi da teče rok za formiranje nove vlade.

"Koliko sam razumio Ana, u utorak ili srijedu ćete konstatovati ostavku predsjednika Vlade Miloša Vučevića, što je 18. ili 19. mart. Rok je do 18. aprila za formiranje Vlade. Ako budete htjeli to. Ako ne, idete na izbore, tu je rok 45 do 60 dana. Ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna. Logičnije je 8. jun", rekao je on.