Vučić o "zvučnom topu": Obmanjuju narod, neko mora da odgovara za širenje laži

Na sjednici Vlade Srbije analizirana je bezbjednosna situacija u zemlji.

Izvor: L.L./ATAIMAGES

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se na sjednici Vlade Srbije osvrnuo na bezbjednosnu situaciju nakon jučerašnjih studentskih protesta u Beogradu i naglasio da je ponosan na činjenicu da nije podignut nijedan pendrek na demonstrante.

"Zahtijevam i tražim, gospođo Popović (ministarka pravde prim. aut), da oni koji lažu i obmanjuju narod o zvučnim topovima, prvo tražim od svih vas, od vas Zlatibore (Lončar prim. aut) da obavijestite narod kako je laži riječ, jer biste imali deset hiljada ljudi koji bi vam se javili za pomoć da se to dogodilo, ali to sami znate, pa to sami objavite preko vojske, policije, do Bezbjednosno-informativne agencije, da jasno stavite do znanja šta je istina ",naveo je Vučić.

A tražim od vas, gospođo Popović, da i Ministarstvo pravde, a i tužilaštvo reaguju ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu, ali neka se provjeri, neka se povede postupak, ali onda neka gone sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora krivično-pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinformacija, pokušavajući da obmane cjelokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije", poručio je Vučić.

Kako je rekao, ili će država da funkcioniše ili se sklonite i prije tog 15. aprila.

"Pa kažite da ničemu ne služite ili da mi ničemu ne služimo ili da ja ne služim ničemu. Da lijepo svi priznamo da smo nenadležni jer ne radimo svoj posao. Jer ako to nije dovoljan poziv tužiocu ili bilo kome drugom da reaguje, ne znam šta drugo treba da bude poziv", zaključio je Vučić.