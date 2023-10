NA LOPATI I MACOLI ZARADIO MILIONE, A SAD ŽIVI KAO BESKUĆNIK! Vratio se kući sa 4 dolara

Mohamed Hadžimuratović (52) ima veoma zanimljivu priču, vrijednu filma. On je za "TV živa istina" ogolio svoju životnu priču.

Mohamed Hadžimuratović (52) iz Ustikoline u BiH bio je milioner, koji je sve pare potrošio na drugare, a danas je postao beskućnik. Čovjek sa čijom sudbinom se život žestoko poigrao, ima veoma zanimljivu priču, vrijednu filma. On je za "TV živa istina" ogolio svoju životnu priču, otkrivajući detalje o mladosti, odlasku u inostranstvo, usponu i padu, kojeg danas i ne doživljava kao pad. Rođen je 1970. godine, djetinjstvo je proveo praktično radeći, budući da je od svoje 9. godine bio zaposlen u pekari kod oca.

"U Sarajevu sam završio srednju Vojnu školu, a nakon toga sam otišao na Akademiju, u Beograd. Zbog situacije u zemlji, napustio sam Akademiju i počeo da radim u Beogradu. Godine 1992. otišao sam za Njemačku, a nakon mjesec dana boravka tamo počeo sam da radim u jednoj građevinskoj kompaniji. Tamo sam mnogo zarađivao, ali se dosta radilo. Tad sam roditelje izvukao iz pakla, pa su i oni došli za Njemačku gdje su radili", ispričao je Mohamed i dodao da se 1998. vratio u Bosnu, u kojoj nije vidio perspektivu, a onda je sa ženom i sa dvoje djece otišao za Ameriku.

"Po dolasku u Ameriku, počeo sam da se družim sa našim ljudima, moj rođak mi je pomogao da se tamo snađem. Godinu dana sam išao na časove engleskog jezika, a kad sam savladao jezik počeo sam da radim na građevini. Tu sam radio oko 2 godine i naučio sam dosta stvari, a onda sam vidio da isto to mogu da radim i privatno", kaže on i dodaje:

"Otvorio sam firmu, sve legalno. Normalno, moglo je da se zaradi samo sa dva posla, to naši ljudi tamo znaju. Velike su kirije, velike su rate. To znaju ovi naši koji su se tamo zadužili", kaže dodajući da nije prestao da radi ni za tu građevinsku firmu, u kojoj je počeo. U Americi je proveo 20 godina i, kako priznaje, nije mogao više - jednostavno je digao ruke. Vratio se 2019. godine, a boravak u SAD pamti i po lijepom i po ružnom.

"Boravak u Americi donio mi je i lijepih i ružnih stvari. U početku sam bio oduševljen. Nisam baš odmah mogao da zaradim toliko para da bih kupio kuću, ali kako su se svi zaduživali, rekao sam sebi pa što ne bih i ja. I tada sam se zavalio u kredit. Bio sam vlasnik te kuće 4 godine, a ja bih rekao da sam bio rob te kuće - zadužili su me 600.000 dolara za kuću koja ne vrijedi ni 150. Prodali su mi je za 220.000", objasnio je Mohamed, kojeg su finansijski problemi doveli do kraha braka.

"Dvije godine sam se borio sa njihovom državom, povlačio sam se po sudu, tražili su mi dlaku u jajetu. Dobio sam taj slučaj, morali su da mi isplate 80.000 dolara, a onda su me tužili privatno. Zgadio mi se njihov zakon. Zaradio sam sigurno preko dva miliona u SAD i u Njemačkoj. Ja sam to zaradio na lopati i potrošio sam sa rajom", istakao je.

Na pitanje da li je došao "sa milion dolara u koferčetu" - odgovara odrično. "Stavio sam četiri i po dolara u džep, toliko mi je ostalo", kaže. Kroz njegove ruke prošle su velike pare, ali nije mogao da ostavi nikakvu ušteđevinu - "Čuo sam od jarana izreku - glup ko štediša". Na brojne insinuacije da je mnogo zarađivao i mnogo trošio, ali da je mnogima i pomogao, odgovara kao čovjek kome to mnogo i ne znači.

"Ja sam sve to zaradio na lopati i macoli, ali sam sve sa rajom potrošio. Trošio sam i na sebe i na druge. Pomažu i oni mene. Svi me vide, časte me. Sve to dođe na svoje. Svaki dan mi neko kupi kutiju, dvije cigara. Kad sam gladan, daju mi da pojedem. Ćerka mi pošalje novac", kaže dodajući da živi u naslijeđenom stanu od tetke, te da je "16. nasljednik" i da se nada da će i to pitanje uskoro biti riješeno.

