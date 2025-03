Žandarm tvrdi da je više zvučnih topova bilo raspoređeno na protestima u Beogradu

Tokom velikog protesta 15. marta u Beogradu bilo je raspoređeno više "zvučnih topova" izjavio je jedan od pripadnika Žandarmerije za portal lista "Danas".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Žandarm, čiji identitet je poznat redakciji, bio je angažovan tokom protesta, a ispričao je za "Danas" da je tokom skupa bilo raspoređeno više topova, a da je jedan od njih stajao iza Narodne skupštine.

"Uređaj je bio montiran na haubi našeg vozila 'Defender' koga mi kolokvijalno zovemo 'indijanac'. To je defender koji nema krov. Pored njega je bio 'operater' koji je zadužen za rukovanje ovim uređajem. Osim ovog vozila, lijevo od njega je bilo parkirano isto vozilo sa istim takvim uređajem. Objašnjeno nam je da će taj uređaj biti aktiviran ako bude bilo potrebe, kao i kako da se ponašamo ukoliko dođe do aktivacije“, rekao je izvor lista "Danas".

On tvrdi da u tom trenutku nije bio jedini koji se nalazio pored tog vozila, već da je tu bio čitav vod Žandarmerije.

"Vozilo je bilo sakriveno i nije moglo da se vidi od ograde kojom je Skupština opasana zbog građevinskih radova. Ovaj uređaj na kraju nije upotrebljen. Međutim, ovih uređaja je bilo više i bili su raspoređeni na različitim lokacijama. Rečeno nam je da postoje i mobilni uređaji koji nisu montirani na vozilima“, rekao je sagovornik.

On navodi da svaki odred Žandarmerije (Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Niš) ima po dva ovakva uređaja i da se to uopšte do sada nije ni krilo od pripadnika Žandarmerije, ali da do sada nikada nisu izvoženi van baze, sve do protesta 15. marta.

"Rečeno nam je i da je jedan uređaj postavljen u ili pored Predsjedništva, kao i da su traktori koji su parkirani oko Pionirskog parka, postavljeni upravo kako bi odbili udar topa ukoliko bi top bio upotrebljen, jer su u parku bili i naši ljudi“, kaže on.

Što se tiče događaja u Ulici kralja Milana gdje je, po izjavama mnogih upotrebljeno ovo oružje, on kaže da ne zna odakle je to moglo biti ispaljeno, jer se nalazio kod Skupštine.

On naglašava da je za ta vozila tog dana znao veliki broj pripadnika Žandarmerije.

Postojanje i upotrebu soničnog oruža prethodnih dana su kategorički negirali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar odbrane Bratislav Gašić i šef BIA Vladimir Orlić.

(FoNet)