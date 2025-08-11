logo
Srednje škole u Srpskoj upisale 9.119 đaka: Najpopularnija zanimanja ekonomista, gimnazijalac i mašinac

Srednje škole u Srpskoj upisale 9.119 đaka: Najpopularnija zanimanja ekonomista, gimnazijalac i mašinac

Autor Dušan Volaš
0

U 96 srednjih škola u Republici Srpskoj u prvi razred za školsku 2025/26. godinu upisano je 9.119 učenika, koji su najviše bili zainteresovani za struke ekonomija, pravo, trgovina, gimnazija, mašinstvo i obrada metala, te elektrotehnika i zdravstvo.

shutterstock_642182779.jpg Izvor: Shutterstock

Najmanje interesa bilo je za struke šumarstvo i obrada drveta, hemija, nemetali i grafičarstvo, kao i tekstilstvo i kožarstvo, rečeno je Srni u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske.

Škole u većim i razvijenijim jedinicama lokalne samouprave realizovale su upis u visokom procentu, a u manjem obimu one u manjim i nerazvijenijim sredinama.

Kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, u školskoj 2025/2026. godini planiran je upis 894 đaka u 42 odjeljenja, a upisano je 668 učenika, što je, u odnosu na prethodne godine, najviše upisanih u ova zanimanja.

"Učenici su pokazali najveći interes za zanimanja bravar - zavarivač i kuvar, a najmanje za zanimanja mesar i monter suve gradnje - moler", naveli su u Ministarstvu.

Veliko interesovanje učenici su pokazali i za dva nova ogledna zanimanja u Tehnološkoj školi - smjer forenzički tehničar, te u tehničkoj školi avio-tehničar za vazduhoplov i motor, a sva planirana mjesta za upis su popunjena.

U Republici Srpskoj je 96 srednjih škola, od čega 90 javnih i pet privatnih, te jedna srednja škola unutrašnjih poslova koja je u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Srna/Mondo

