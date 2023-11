Nevrijeme stiže i do nas: Evropa na udaru dva najjača ciklona ikada sa Atlantika

Evropa se za manje od 48 sati našla na udaru dva skoro najjača ciklona koja su se ikada sa Atlantika obrušila na zapadnu Evropu, uz vrijeme nalik uraganskom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Evropa se od danas nalazi na udaru novog veoma snažnog ciklona sa Atlantika i to samo dva dana nakon što je prethodni ciklon donio orkansko nevrijeme od jugozapada do sjeverozapada Evrope, ali i do našeg područja, pri čemu je na zapadu Evrope i u Italiji poginulo 12 osoba, a vjetrovi od 200 km/h napravilu su veliku štetu.

I aktuelni ciklon nalik je uraganu, jer su vjetrovi unutar njega i do 160 km/h, uz talase viši od 10 metara, koji plave priobalna područja. Vazdušni pritisak je kao i u prethodnom opao na nevjerovatne vrijednosti od 958 mb, a centar ciklona ove večeri nalazi se nad južnim predijelima Engleske.

Ono što je interesantno da se Evropa za manje od 48 sati našla na udaru dva skoro najjača ciklona koja su se ikada sa Atlantika obrušila na zapadnu Evropu, uz vrijeme nalik uraganskom. Na udaru ciklona nalazi se područje od Španije i Portugalije preko Francuske do Njemačke, Holandije, Belgije, Danske, Engleske i Irske.

Na ovom području pada veoma jaka kiša, uz obilne pljuskove sa grmljavinom, a najjači vjetar uraganske jačine bilježi se na sjeverozapadu Španije i na atlantskoj obali Francuske. Ponovo su moguće poplave i bujice, a u mnogim evropskim zemljama na snazi je najveći stepen upozorenja. Mnoge rijeke su dodatno nabujale, pa prijete i razorne poplave. Snažni pljuskovi sa grmljavinom ponovi su zahvatili i Italiju, naročito sjeverne predijele i oblast Alpa, uz jake oluje, poplave i bujice, dok u višim predijelima Alpa veje snijeg.

U nižim predijelima očekuje se i preko 200 litara kiše po kvadratnom metru i to najviše na nižim padinama južnih Alpa, dok u višim predijelima se očekuje i do pola metra novog snijega. Samo juče je u Alpima palo preko 30 cm snijega, pa će nove količine snijega dovesti i do opasnosti od lavina.

Snijeg pada na visinama iznad 1500 metara nadmorske visine i najobilniji je na zapadu Austrije, na sjeveru Italije, kao i u svim višim predijelima Alpa. Snijeg se lokalno očekuje i na 1.000 metara. Sjever Italije još se nije oporavio od razornih poplava i oluja, a nove će samo pogoršati situaciju.

Snažan ciklon donijeće nevrijeme i našem regionu i to još jedan talas za manje od 48 sati. Jaka kiša i obilni pljuskovi sa grmljavinom već tokom noći zahvatiće Sloveniju, a do jutra i Hrvatsku i Bosnu, da bi se tokom dana širili na ostatak BiH , ali i na Crnu Goru. Očekuju se olujni jugozapadni vjetrovi, lokalno i orkanski, a na Jadranu olujno jugo stvaraće višemetarske talase koji će plaviti obalna područja.

Najobilnije padavine očekuju se u oblasti Jadrana i u njegom zaleđu, lokalno i preko 200 litara kiše, uz poplave i bujice. U višim predijelima Slovenije ponovo se očekuje snijeg, a po prodoru hladnog fronta snijeg će padati i na višim planinama Bosne. Prethodno se zbog izraženog jugozapadnog strujanja očekuje relativno toplo, a fenski efekat doijneće Bosni prije prodora hladnog fronta temperature preko 20°C.

Zbog olujnog i orkanskog vjetra za nedjelju se preporučuje ogroman oprez u regionu. Inače, veći dio našeg područja i regiona, ali i centralna Evropa i Mediteran nalaze se u toplom sektoru ciklona, uz veoma izražena južna strujanja, zbog čega i struji veoma topla vazdušna masa sa sjevera Afrike preko Mediterana do Evrope. Istovremeno, i do sjeverozapada i zapada Evrope pristiže hladna vazdušna masa sa sjevera, a hladni front oštro razdvaja ove dvije vazdušne mase.

Ovaj hladni front premiješta se u sklopu ciklona prema istoku. Pošto je riječ o veoma razvijenom ciklonu, jednom od najjačih, i hladni front veoma je izražen i prostire se u dužini od nekoliko hiljada kilometara od sjevera Evrope preko centralne Evrope, Alpa, zapadne i jugozapadne Evrope i preko Atlantika skoro do Istočne obale Amerike, što se veoma rijetko dešava da front toliko bude izražen, a u sklopu njega i oblačni sistem sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Dobra vijest je da će prema večeri doći do stabilizacije vremena.

(MONDO/Telegraf)