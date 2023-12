"Potrebno ih uključiti na tržište radne snage": Oko POLA MILIONA ŽENA u BiH NEMA VLASTITE PRIHODE

Podaci pokazuju da je u BiH svaka druga žena dobi od 15 do 64 godine neaktivna.

Izvor: Shutterstock

Oko pola miliona žena u BiH nema vlastite prihode i njih treba hitno uključiti u tržište radne snage, istaknuto je na okruglom stolu o temi "Prevazilaženje nedostajuće radne snage u privredi kroz jačanje kapaciteta neaktivne ženske populacije", kojeg je organizovalo Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA).

Na ovom skupu je istaknuto da su izgradnja vlastitog ljudskog kapitala, unapređenje obrazovnog procesa, osposobljavanje neaktivnog i nezaposlenog stanovništva koje ima ogromne kapacitete, organizacija brige o djeci kroz predškolske ustanove da bi majke imale vremena za osposobljavanje i zapošljavanje, izjednačavanje prihoda žena i muškaraca, samo neka od potencijalnih rješenja za aktuelni problem nedostatka kvalifikovane radne snage u BiH.

Projekt menadžer UNFPA Željko Blagojević rekao je da su potencijalna rješenja i model aktivacije neaktivnih žena na tržištu radne snage, uspostavljanje privatno-javnog partnerstva na organizaciji obuke na radu za nezaposleno i/ili neaktivno stanovništvo mahom žene, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca.

On je predstavio učesnicima okruglog stola rezultate istraživanja prema kojim je u BiH prisutan pad broja mladih ljudi, populacija je sve starija, ljudi sve kasnije dobijaju djecu.

Izvor: Shutterstock

"Prosječna starost stanovništva u BiH 1996. godine bila je 33 godine, a danas su to 42 godine i to na adekvatan način pokazuje starenje stanovništva. Projekcije urađene sa statističkim agencijama govore da će u 2070. godini prema postojećim trendovima imati maksimalno 1,5 miliona ljudi. Broj starijih i radno sposobnih će se vrlo brzo izjednačiti", naglasio je Blagojević.

Kada je riječ o zapošljavanju, kao jedan od ključnih problema, Blagojević je istakao neaktivnost stanovništva.

"Poslodavci su u potrazi za radnom snagom. Imamo veliku razliku kada je u pitanju zapošljavanje između muškaraca i žena. Tokom pandemije virusa korona došlo je do naglog skoka nezaposlenosti kod žena. Podaci pokazuju da je u BiH svaka druga žena dobi od 15 do 64 godine neaktivna", istakao je on.

Prema njegovim riječima, ovaj problem dijelom je moguće riješiti kroz organizovanje obuke na radu u trajanju od šest mjeseci za osnovna zanimanja u saradnji sa realnim sektorom, isplata minimalne (bruto) plate za vrijeme trajanja obuke što bi bila obaveza institucija vlasti, kao i uključivanje stanovništva već od 18 godina starosti kroz dualno obrazovanje.

Direktor Udruženja poslodavaca Mario Nenadić rekao je da ovo udruženja želi pokrenuti razgovore o donošenju populacione strategije u BiH.

"Na osnovu podataka koji su nam prezentovani, očigledno je da je to neophodno ukoliko želimo razvoj privrede, jačanje tržišta radne snage, viši standard građana", istakao je Nenadić.

(Srna)