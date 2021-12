Samo u ovoj godini iz BiH u Sloveniju otišlo više od 16.000 radnika

U deset mjeseci 2021. godine u Sloveniji je izdato 16.198 radnih dozvola za radnike iz Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

To je za 48,7 odsto više nego prethodne godine kada su mnogi radnici iz BiH zbog pandemije covid-19 bili bez posla ili su poslati kućama da čekaju kraj pandemije. Takođe, to je i za 0,66 odsto više od ukupnog posredovanja u 2018. godini, koja je do sada bila godina s najviše ostvarenih posredovanja u zapošljavanju, prenio je Klix.ba.