Stigla zima: Danas hladno sa snijegom, gužve na granicama

U BiH će danas biti znatno hladnije i oblačno uz snježne padavine i porast snježnog prokrivača u većini predjela.

Snijeg će biti jači na sjeveru i istoku u prvom dijelu dana, a do kraja dana visina snježnog pokrivača iznosiće od pet do 15 centimetara, u brdsko-planinskim predjelima do 30, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.