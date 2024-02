Komisija Parlamenta BiH predlaže: Policija da čuva povratnike u Federaciji

"Na sastancima je insistirano da povratnike ne dijele po entitetima, jer je to najosjetljivija i najranjivija kategorija ljudi. Sve treba podjednako da ih zaštitimo"

Napadi na malobrojne srpske povratnike u FBiH su sve učestaliji, a komisija koju je još u septembru prošle godine formirao Parlament BiH s ciljem da predloži mjere za zaštitu i bezbjednost te populacije pri kraju je svog posla, a jedan od njihovih prijedloga biće pojačano prisustvo policije u rizičnim područjima.

Nakon što dobiju te podatke, naglašava Grković, uradiće analizu na osnovu koje će vidjeti u kojem području se napadi najčešće dešavaju.

"Veoma brzo, vjerujem već za nekih desetak dana, sa predstavnicima ministarstava unutrašnjih poslova predložićemo Parlamentu šta je potrebno uraditi da bi povratnici bili zaštićeni. Na sastancima je insistirano da povratnike ne dijele po entitetima, jer je to najosjetljivija i najranjivija kategorija ljudi. Sve treba podjednako da ih zaštitimo", kazao je Grković koji napade na povratnike u BiH ocjenjuje kao prelijevanje problema iz jednog u drugi entitet.

Kako sada stvari stoje, Grković naglašava da će najvjerovatnije tražiti pojačanu kontrolu policije u povratničkim područjima.

"Ono što je primijećeno jeste da na pojedine datume dolazi do većeg broja napada na povratnike. Tražićemo od ministarstava unutrašnjih poslova da šalju patrolu u ta nasaljena povratnička mjesta u vrijeme tih datuma. Time ćemo preventivno djelovati", kazao je Grković i dodao da su im iz policije saopštili da će oni i van tih perioda obilaziti povratnike te razgovarati s njima kako bi se oni osjećali bezbjednije.

I poslanik SNSD Miroslav Vujičić, koji je član pomenute komisije, navodi da su povratnici godinama izloženi napadima, ali da su oni učestaliji u FBiH.

"I posljednji slučaj napada desio se u mjesnoj zajednici Tumare u Lukavcu. Tamo je čak i jedna od srpskih povratnica nestala i mi otvoreno sumnjamo da je ubijena. Takođe, imovina srpskih povratnika sve učestalija je meta napada. Tome je potrebno stati u kraj. Nadam se da ćemo uskoro predložiti mjere koje će unaprijediti prava svih povratnika u BiH", kazao je Vujičić i poručio da je potrebno stvoriti pozitivnu klimu za opstanak svih povratnika u BiH jer oni žive u jako teškim uslovima.

Srpska povratnica u mjesnoj zajednici Tumare Radmila Simić fizički je napadnuta prethodnih dana na kućnom pragu, o čemu je 26. januara obaviještena i policija, koja je izvršila uviđaj, ali počinioca nije pronašla. Takođe, u Tumarama je 30. jula prošle godine nestala Jovanka Đurić (89) koja do danas nije pronađena. Prije tri godine nestao je Srbin povratnik u naselje Komari, mjesna zajednica Milino Selo, a 2022. godine Vaskrsije Tubić iz Donje Brijesnice kod Lukavca.

Zabrinjavajući brojevi

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović rekao je da je zabrinjavajuće što se na istim područjima ponavljaju napadi na srpske povratnike u FBiH.

"To je uglavnom na Ozrenu, u Mostaru, Sarajevu i Bihaću. Samo u prošloj godini desilo se 65 napada na srpske povratnike u FBiH, a ove godine ih već imamo devet. To je alarm za uzbunu. Policija treba da obilazi i crkve i groblja jer se i tamo dešavaju napadi, ali i one udaljene kuće u pojedinim mjestima gdje su se vratili Srbi", rekao je Radanović i dodao da policija u FBiH mora da počne da kažnjava počinioce tih krivičnih djela i time pošalje jasnu poruku da napad na povratnike neće tolerisati.

