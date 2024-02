Zima se ne predaje: Od sredine februara ponovo zahlađenje

U Republici Srpskoj do sredine februara biće toplo, i do 20 stepeni Celzijusovih, a od 14. februara slijedi nešto hladnije vrijeme sa primjerenijom temperaturom vazduha i padavinama povremeno, rekla je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

"Do 13. februara bićemo pod uticajem toplog vazduha, bez padavina, uz sunčane intervale, ujutro sa malo više oblaka. Dnevna temperatura vazduha iznosiće uglavnom od 14 do 20 stepeni Celzijusovih, s tim što ponegdje može biti stepen do dva toplije", navela je Đorđevićeva.