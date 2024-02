Novi udar na novčanike: Stižu li nam veći računi za vodu

Računi za vodu u lokalnim zajednicama širom Srpske mogli bi biti uvećani, jer u komunalnim preduzećima tvrde da ih je rast najniže plate gurnuo u finansijske probleme koje će fakturisati građanima kroz poskupljenje usluga.

Izvor: Shutterstock

Pojedina vodovodna preduzeća već su podnijela zahtjev za podizanje cijena nadležnim lokalnim upravama, ali i oni koji to nisu uradili planiraju da posegnu za tom nepopularnom mjerom već u narednim sedmicama.

Kako kažu poskupljenje je neizbježno, jer su porasli i troškovi poslovanja iz više razloga,piše Glas Srpske.

Direktor srbačkog “Vodovoda” Dražen Stojković kaže da su tokom 2023. godine podigli cijenu vode za deset odsto fizičkim licima i pet odsto za pravna lica, dok u ovoj godini planiraju poskupljenje od osam odsto za sve.

"Iz tekućih sredstava, odnosno sa postojećom cijenom vode ne možemo isfinansirati sve obaveze. Oko 30 naših radnika je u decembru 2023. godine imalo startnu platu nižu od 900 KM, tako da za sve njih moramo povećati plate. To je dodatni trošak pa smo uputili zahtjev opštini da nam bude odobreno poskupljenje usluga", kazao je Stojković.

Novi udar na novčanike, ukoliko odbornici daju zeleno svjetlo, očekuje i stanovnike Gradiške, kojima bi račun za vodu mogao biti veći za 1,2 marke.

Direktor tamošnjeg “Vodovoda” Sandro Zeničanin ističe da su sva komunalna preduzeća suočena sa problemima i da će gotovo svi biti prinuđeni da zatraže izmjene cjenovnika u nekom iznosu.

"Plan je da povećamo cijenu fiksnog iznosa na računu koji se odnosi na održavanje i to za 1,20 KM po domaćinstvu, a rast cijena vode po potrošnji za sada ne planiramo. Cijena vode po kubiku u Gradišci nije podizana od 2018. godine, dok je fiksni dio posljednji put povećan 2022. godine i to je tada bilo za jednu marku", rekao je Zeničanin i dodao da gradskim čelnicima još nisu predali zahtjev, ali tvrdi da će to pitanje biti na dnevnom redu Skupštine već na narednom zasjedanju.

Objašnjavajući razloge za poskupljenje Zeničanin kaže da oni leže u povećanim troškovima za električnu energiju, gorivo, sirovine.

"Da bi sistem funkcionisao, taj fiksni dio mora biti povećan. Imamo ogroman sistem za održavanje sa priključnom mrežom dužom od 1.000 kilometara sa četiri visinske zone snabdijevanja. Puno je objekata i na vodovodnom i na kanalizacionom sistemu, sve to zahtijeva novac za održavanje i dalja ulaganja. Plus oko 10 odsto zaposlenih je bilo na granici zarade tih 900 KM, koliko sada iznosi minimalac, ali ćemo tu razliku nadoknaditi iz tekućih sredstava", pojasnio je Zeničanin.

Veće troškove imaju i u čelinačkom “Vodovodu”, ali odluku o poskupljenju još nisu donijeli.

"Rast najniže plate nam je povećao troškove namijenjene za isplatu zarada radnicama za oko 60.000 maraka, ali analiziramo situaciju, još ne znamo šta ćemo", rekao je direktor “Vodovoda” u Čelincu Miloš Zeljić.

Poskupljenje najavljuju i u JKP “Izvor” iz Foče, čiji direktor Milan Grujičić tvrdi da građani ove opštine plaćaju najjeftiniju vodu u RS.

"Cijena vode u Foči nije mijenjana od 2013. godine i iznosi 60 KM po kubiku plus 25 feninga za kanalizaciju. Tada je minimalna plata u Srpskoj iznosila 350 KM, a sada 900 maraka i to ne možemo izdržati. Neophodno je da dođe do poskupljenja i to u značajnom procentu, budući da nije bilo poskupljenja 11 godina. Predložićemo da bude na nivou cijena koje plaćaju potrošači u Istočnom Sarajevu, a to je 1,10 KM po kubiku vode i 41 fening za kanalizaciju, ali koliko i šta će nam Skupština odobriti, ne znam. Sve od njih zavisi", kazao je Grujičić i naglasio da najnižu platu u ovom preduzeću primaju 34 radnika, od ukupno 43 zaposlenih.

I u banjalučkom vodovodu ranije su istakli da je, usljed rasta minimalca, neophodno povećanje cijena usluga.

(Mondo)