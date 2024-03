Meteorolozi upozoravaju: Večeras stiže velika promjena vremena, mogući orkanski vjetrovi u Krajini

Druga polovina marta prolazi u nestabilnom vremenu sa značajnim temperaturnim oscilacijama koje se, sudeći prema trenutnim modelima prognoze, nastavljaju i u danima pred nama.

Izvor: Screenshot

Meteorolozi sa stranice BH Meteo najavljuju da će nam, nakon mirnijeg dana, stići naoblačenje uz hladnu frontu koja se približava sa zapada.

Upozoravaju da u večernjim časovima stiže promjena vremena i to dolaskom jake hladne fronte sa zapada. Hladni front bi nad Krajinu stigao večeras između 18 i 19 časova donoseći jak do olujni vjetar, jaču kišu i grmljavinu. Zatim će se u nastavku večeri relativno brzo premještati ka istoku, zahvatajući tako sve krajeve BiH do noći na četvrtak.

"Poseban oprez večeras za dijelove Krajine, zapadne, djelimično centralne Bosne te Hercegovinu zbog jakih do olujnih udara vjetra koji ponegdje mogu dostizati i orkansku jačinu od blizu 100 km/h uslijed konvektivnih procesa, što bi prouzrokovalo određenu štetu na stambenim objektima, lomljenje drveća i slično. Pored vjetra u ovim krajevima se očekuje i najviše padavina uz većinom jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom, ponegdje može biti i grmljavinskog nevremena", upozoravaju.

Prema njihovoj prognozi, najmanje padavina očekuje se u dijelovima sjeveroistočne, istočne i većinom centralne BiH, gdje će hladni front stizati iza 21 sat donoseći prolaznu kišu i na udare jak vjetar. Takođe, na vrhovima najviših planina prolazno je večeras moguć snijeg.

U noći na četvrtak smirivanje vremena, pa će tako četvrtak donijeti mirnije vrijeme uz samo lokalno moguću kišu i pljuskove te većinom umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme.

Osim toga, meteorolozi za četvrtak širom zemlje prognoziraju jak, lokalno i olujne udare južnog i jugozapadnog vjetra. Jačina vjetra većinom 30 - 50 km/h, lokalno do 70 kilometara na sat, prenosi Kliks.

(Mondo)