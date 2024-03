Danas pretežno oblačno, poslije podne moguća i kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, toplo i vjetrovito, a ponegdje na jugu i zapadu padaće slaba kiša.

Krajem dana i uveče na zapadu i jugu kiša će jačati i biće pljuskova sa grmljavinom, a tokom noći jače padavine i pljuskovi će se brzo premiještati od zapada ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti jak, južnog smjera, ponegdje i olujni jugo. Očekuju se udari vjetra od 40 do 70 kilometara na čas.

Najviša temperatura vazduha od 17 na jugozapadu do 24 na sjeveroistoku.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica dva, Rudo, Sokolac četiri, Drinić, Višegrad, Han Pijesak pet, Mrkonjić Grad, Foča, Bugojno, Drvar, Sanski Most, Zenica šest, Ribnik Prijedor, Bihać sedam, Kneževo, Mrakovica, Novi Grad, Srebrenica, Banjaluka, Kalinovik, Čemerno, Sarajevo, Tuzla osam, Zvornik, Gradačac devet, Bijeljina, Gacko, Doboj, Mostar, Široki Brijeg 10, Livno 11, Bileća, Trebinje 12, Neum 16 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše padavina zabilježeno je u Bileći 30 litara po metru kvadratnom, Čemernu 22, Gacku 20, Trebinju 19, Kalinoviku 11 litara po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se po mokrim ili mjestimično vlažnim kolovozima, a vozačima se savjetuje oprez i zbog učestalih odrona i magle u kotlinama, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Vangabaritni prevoz danas će se kretati na relaciji Prijedor-Knežica-Kozarska Dubica-granični prelaz Donja Gradina, pa iz AMS mole učesnike u saobraćaju da se pridržavaju uputstva policijskih službenika i tehničke pratnje.

Učestali su i radovi na pojedinim putnim pravcima pa se vozačima savjetuje da budu oprezni i da poštuju privremenu signalizaciju koja reguliše saobraćaj.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina obustavljen je saobraćaj zbog rušenja tunelske cijevi.

Predviđeno je da radovi traju do kraja mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Doboj-granica sa Federcijom BiH na području Petrova na Ozrenu zbog radova na pružnom prelazu. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na lokalni put Boljanić-Karanovac.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice, kao i na regionalnom putu Gornja Čađavica-LJeljenča u rejonu LJeljenče.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

U FBiH u toku su radovi na ulazu u Neum na putnom pravcu Stolac-Neum zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Prema najavama izvođača radova, danas do podneva u funkciji je dionica magistralnog puta Nemila-Topčić Polje. Nakon toga, ova dionica se ponovo zatvara, a saobraćaj preusmjerava na alternativne pravce.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Jablanica-Potoci, Tarčin-Raštelica, Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina kao i na sjevernom ulazu u Mostar.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

