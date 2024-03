Danas toplo i sunčano, uveče naoblačenje i jugovina

U cijeloj BiH danas se očekuje toplo vrijeme, popodne i uveče slaba kiša u pojedinim krajevima, a počeće da duva jak južni vjetar.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Naoblačenje koje se očekuje tokom dana sa juga donosi povremenu kišu u južne i zapadne predjele. Kasnije popodne i uveče slaba kiša će nakratko padati i ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, zatim umjeren vjetar, a uveče i ponegdje jak, južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 na jugozapadu do 20 na sjeveroistoku, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Najhladnije jutros u 7.00 časova bilo je na Sokocu i na Bjelašnici minus četiri stepena, zatim u Rudom minus dva, a na Han Pijesku, u Gacku, Kalinoviku, u Šipovu i u Drvaru minus jedan.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano, osim na dionicama na kojima radovi usporavaju prolazak vozila i gdje je režim vožnje izmijenjen, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina obustavljen je saobraćaj zbog rušenja tunelske cijevi.

Predviđeno je da radovi traju do kraja mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

U Srpskoj rođene 24 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 16 dječaka i osam djevojčica. Četrnaest beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Foči i Doboju, dvije u Nevesinju, te po jedna u Istočnom Sarajevu i Prijedoru.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice, kao i na regionalnom putu Gornja Čađavica-LJeljenča u rejonu LJeljenče.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

U FBiH u toku su radovi na ulazu u Neum na putnom pravcu Stolac-Neum zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Jablanica-Potoci, Tarčin-Raštelica, Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina kao i na sjevernom ulazu u Mostar.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

(Srna)