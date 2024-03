Domaći meteorolozi objavili prognozu: "Pripremite kratke rukave!"

Meteorolozi sa Facebook stranice "BH Meteo" objavili su novu vremensku prognozu u kojoj najavljuju naglo zatopljenje.

Izvor: Screenshot

"Pripremite kratke rukave! Narednih dana naglo zatopljenje. U zadnja dva dana marta i prve ovogodišnje ljetne temperature koje će se lokalno približiti 30°C. Sve bi to pratio povremeno pojačan južni vjetar.

Obzirom da se radi o južnom vjetru, ne treba očekivati značajniju stabilizaciju vremena u narednom periodu.

Već sutra novo naoblačenje donosi lokalno kišu, dok bi u srijedu (27.marta) i noći na četvrtak (28. marta) bilo i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Kao i obično pri južini, padavine će se najviše držati Hercegovine i zapadnog dijela Bosne", objavili su.

Navode da u ostalim krajevima manje padavina i uz duže sunčane intervale. Vjetar u jačanju i ponovo će širom zemlje imati jake udare.

"Od petka (29. marta) do ponedeljka (1. aprila) stabilnije vrijeme uz više sunčanog vremena. Dnevne temperature od 19°C do 25°C. Najtoplije na sjeveru, sjeveroistoku i istoku Bosne do oko 29°C", naveli su iz BH Meteo.