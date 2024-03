Stiglo zahlađenje: Jaka kiša širom BiH, u višim predijelima snijeg

U BiH će danas padati jača kiša, a u brdsko-planinskim predjelima snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Na sjeveru i zapadu od sredine dana biće suvo uz razvedravanje i kraće sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, ujutru u Hercegovini jak jugo koji slabi tokom dana.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od pet do 10, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Jutros je u Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme, kiša pada u većini predjela, rijetko u Hercegovini, dok je na području Krajine u nizinama registrovana susnježica ili snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Mrakovica nula, Han Pijesak jedan, Sokolac, Mrkonjić Grad i Novi Grad dva, Banjaluka, Prijedor i Tuzla tri, Bijeljina, Doboj, Zenica i Srebrenica pet, Sarajevo i Višegrad šest, Gacko sedam, Kalinovik osam, Trebinje i Bileća 10, Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj u zapadnim i sjevernim krajevima odvija po mokrim i klizavim kolovozima, u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima snijega, ali se ne zadržava na kolovozu, a na jugu su kolovozi suvi, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

U toku je rušenje tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena signalizacija. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok je za putnička vozila ograničena brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta dionica Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog radova na putnom pravcu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Do 12. maja, radi izvođenja radova bušenja i miniranja biće privremeno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na dionici Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice između 7.00 i 16.00 časova dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog istih radova na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u mjestu Kostajnica, grad Doboj, biće privremeno obustavljen saobraćaj na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica do 29. marta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na regionalnom putu Priboj-entitetska granica /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 12 tona na regionalnom putu entitetska granica /Podkozara/-Čajniče-granica Republike Srpske/Crne Gore /Metaljka/, do 31. marta.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa, kod Vodenog parka, i na ulazu u Neum /Stolac-Neum/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Srna/Mondo)