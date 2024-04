Iskoristite lijepo vrijeme: Danas sunčano i toplije nego prethodnih dana

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplije nego prethodnih dana uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom jutra ponegdje uz rijeke i po kotlinama biće slabe magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura, na udare jaka.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 23 na jugozapadu do 29 u Hercegovini, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura vazduha je većinom između šest i 11, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac četiri, Han Pijesak sedam, Zenica devet, Doboj, Prijedor i Višegrad 10, Banjaluka, Sarajevo i Tuzla 11, Bijeljina 13, Trebinje 17, Neum 19 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ uslovi za vožnju jutros su povoljni, pojačana frekvencija vozila očekuje se na svim prioritetnim putevima i graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje mnogo strpljenja i tolerancije, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz AMS upozoravaju vozače da obrate pažnju na bicikliste i motocikliste, te da izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog minerskih radova na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta, na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale dolaziće do povremene obustave saobraćaja dva puta dnevno od pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćanom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 12 tona.

Saobraćaj je, zbog radova, izmijenjen na magistralnom putu Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i na magistralnom putnom pravcu Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Zbog bušačko-minerskih radova saobraćaj će privremeno biti obustavljen na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice od 7.00 do 16.00 časova i to dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno.

U FBiH u ponedjeljak, 15. aprila, zbog redovnog servisiranja tunela na auto-putu A-1, u tunelima Oštrik i Vukov Gaj od 19.00 do 6.00 časova u utorak biće zatvorena dionica Sarajevo sjever-Butila. Od 19.00 časova u utorak do 6.00 časova u srijedu, 17. aprila, zatvara se dionica Sarajevo zapad-Sarajevo sjever i ulaz na auto-put od Ulice SaFeta Zajke-Briješće-Butila-Sarajevo sjever.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most, na ulazu u Sanski Most, i Stolac-Neum na ulazu u Neum, a vozila se preusmjeravaju na obilaznice.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima Tarčin-Konjic na dvije lokacije, Travnik-Donji Vakuf preko Komara, Jablanica-Potoci /Donja Jablanica/, Čevljanovići-Nišići, kao i na magistralnom putu na tranzitu u Sarajevu, od Bistrika prema Vracama.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona. Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

