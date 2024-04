Brzina i do 80 km/h: Upozorenje na olujni vjetar u Srpskoj

U ponedjeljak 15. aprila popodne i uveče se očekuje umjeren do jak, a u višim predijelima u Krajini povremeno i olujni vjetar, upozorio je Republički hidrometereološki zavod RS (RHMZ RS).

Izvor: Shutterstock

Kako su naveli očekuju se udari od 40 do 60 km/h.

"Vjetar u utorak 16. aprila nastavlja da jača i u većini predjela će biti jak do olujni uz udare od 50 do 70 km/h, a u višim predjelima ponegdje i 80 km/h", objavio je RHMZ RS.

Sredinom dana na zapadu i sjeveru biće pljuskova sa grmljavinom a moguće su i lokalne nepogode. Na zapadu i sjeverozapadu se očekuje od 20 do 40 mm kiše. Doći će i do naglog pada temperature do večeri.

Podsjećamo, prethodnih dana u cijeloj BiH zabilježene su rekordne temperature vazduha, a metereolozi su najavili veliku promjenu vremena sa zahlađenjem i snijegom u pojedinim krajevima.

(Mondo)