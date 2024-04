STVARNO JE NAJAVLJEN SNIJEG! Pročitajte prognozu vremena do petka

Meteorolozi su objavili prognozu vremena u BiH do petka i oktrili u kojim krajevima je moguć snijeg i susnježica.

Federalni hidrometeorološki zavod za 16. april 2024 (utorak) pronogzirao je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada.

Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima BiH, a tokom noći kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje. Na planinama kiša će prelazit u susnježicu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 20 do 26, na sjeveru BiH do 28 stepeni.

Za 17. april 2024 (srijeda), prognozirano je oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama sa snijegom.

U nizinama centralne, istočne i zapadne BiH je moguć snijeg ili susnježica.

Vjetar u BiH slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren južni, tokom noći u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka u BiH od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna u Bosni od 2 do 8, na jugu zemlje od 8 do 15 stepeni.

Za 18. aprila 2024. godine, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od dnevna od 9 do 16 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorošloškog zavoda.

