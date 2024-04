VREMENSKA PROGNOZA: Popodne naoblačenje i padavine

U BiH će danas biti vrlo toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje i padavine.

Izvor: Shutterstock

Sredinom dana na sjeveru i zapadu doći će do naoblačenja sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz nagli pad temperature vazduha, a moguće su i lokalne nepogode uz olujni vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predjelima na zapadu uz zahlađenje kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Uveče i tokom naredne noći u svim predjelima biće hladno sa padavinama.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 21 na zapadu do 30 na istoku, u višim predjelima od 15, a nakon naglog zahlađenja poslije podne od tri na zapadu do 10 na istoku, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko nule.

Tokom prvog dijela dana duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, u višim predjelima ponegdje olujni.

Sredinom dana i poslije podne skreće na sjeverni, biće jak do olujni, a zatim slabi prvo na sjeveru i zapadu, a do večeri i u ostalim predjelima.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno 11, Sokolac, Rudo i Ribnik 12, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Novi Grad i Bileća 14, Trebinje 15, Mrkonjić Grad 18 stepeni Celzijusovih.

(MONDO)