Imajte kišobran pri ruci: Danas kiša u većini krajeva

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Izvor: Shutterstock

Na istoku će prije podne biti malo toplije u odnosu na ostale krajeve uz povremene sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha od osam na krajnjem zapadu do 17 na istoku, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, na jugu i planinama umjeren, ponegdje i jak, jugozapadni, a popodne slab sjeverni.

STANJE NA PUTEVIMA

Na Manjači će danas, zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu, biti obustavljen saobraćaj na putnom pravcu od Kola do Stričića, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Obustava će biti od 9.00 do 15.00 časova, a saobaraćaj će preusmjeravati pripadnici Policijske uprave Banjaluka.

Na većini putnih prava u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozi se po pretežno vlažnim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona i sanacione radove zbog čega su izmjene u režimu vožnje.

Zbog radova na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a do povremenih obustava dolazi i na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog miniranja u kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Saobraćaj će povremeno biti obustavljan na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" zbog izvođenja radova. Obustave će biti petominutne i trajaće do 19. jula.

Na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale do 10. jula zbog minerskih radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog minerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj, u mjestu Trbuk privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 15.00 časova. Radovi će se u toku jednog dana izvoditi do 15 minuta.

Izvor: Dušan Volaš/Mondo.ba

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

U FBiH danas će zbog radova biti zatvoreni tuneli Gaj i Igman na auto-putu u smjeru Lepenica-Sarajevo zapad. Do završetka radova vozila će saobraćati dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most, na ulazu u Sanski Most, i Stolac-Neum na ulazu u Neum, a vozila se preusmjeravaju na obilaznice.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Tarčin-Konjic u dužini od stotinjak metara zbog čega se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila. Takođe na ovoj dionici u toku su radovi i na polaganju cjevovoda, zbog čega je saobraćaj na mjestu radova usporen.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Pelagićevo-Srebrenik u tunelu Ormanica, Kladanj-Vlasenica, Jelah-Doboj u Karušama, Travnik-Donji Vakuf preko Komara, Jablanica-Potoci u Donjoj Jablanici, Čevljanovići-Nišići, kao i na tranzitu u Sarajevu, od Bistrika prema Vracama.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

Srna