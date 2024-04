Penzioneri u Banjaluci besplatne karte ne mogu koristiti ujutru prije osam časova

Besplatne autobuske karte za banjalučke penzionere neće važiti radnim danima u periodu od šest do osam sati ujutro.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Direktor „Pavlović tursa“ Goran Starčević potvrdio je za Capital da je to dogovoreno sa gradskom upravom kako se ujutro ne bi pravile gužve.

"Jedini razlog za to je da se autobusi rastereti kako bi radnici koji putuju na posao i đaci koji idu u školu imali mjesta, odnosno da se ne prave gužve u autobusima. Mi tu mjeru nismo donijeli na svoju ruku, već u dogovoru sa gradskom upravom", kaže Starčević za naš portal.

On dodaje da je ocijenjeno da za razliku od radnika i učenika, penzioneri nemaju prijeku potrebu da u periodu od šest do osam ujutro koriste javni prevoz i da neće trpiti štetu zbog ove mjere.

"Ocijenjeno je da onaj ko ima obavezu da svako jutro koristi javni prevoz praktično ne spada u kategoriju penzionera, već radnika. Ponavljam, jedini razlog je da se ne stvaraju gužve i da se olakša korištenje javnog prevoza za one kategorije koje za tim zaista imaju potrebu", kaže Starčević.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u petak je uručio prve karte za besplatan prevoz za penzionere i lica starija od 65 godina.

On je rekao da će do 1. maja oko 3.000 do 4.000 penzionera dobiti kartice za besplatan prevoz.

"Ovo su doživotno besplatne kartice za prevoz naših penzionera koje važe danas, sutra i do kraja života. Neka im ovi pozni dani budu što ljepši, što kvalitetniji od srca im želi Banjaluka", poručio je Stanivuković, dodajući da "početkom maja ide nova serija podjela, tako da ćemo do kraja maja podijeliti oko 15.000 besplatnih doživotnih kartica".

Stanivuković je tom prilikom zamolio penzionere za razumijevanje i strpljenje, jer je veliki broj prijavljenih za ovu karticu, ali nije precizirao da kartice neće važiti radnim danima u jutarnjem špicu.

