Vremenska prognoza: Naoblačenje u popodnevnim časovima

U BiH će danas biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, a u popodnevni časovima na jugozapadu i jugoistoku očekuje se umjerena oblačnost.

Izvor: Shutterstock

Na istoku će biti vjetrovito uz umjeren, povremeno i jak, vjetar. U noći na srijedu doći će do postepenog porasta oblačnosti u većini krajeva, saopteno je iz Republičkog Hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren istočni, na sjeveroistoku i istoku poslije podne jak.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je bilo pretežno vedro. Samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama na krajnjem zapadu ima magle. Vjetar slab i promjenljiv, u mnogim predjelima je tiho bez vetra.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac tri stepena, Rudo pet, Bugojno šest, Foča šest, Novi Grad, Ribnik, Han Pijesak i Zenica sedam, Banjaluka, Bileća, Mrkonjić Grad, Prijedor i Čemerno osam, Bijeljina, Sarajevo i Bihać devet, Livno 10, Doboj i Tuzla 11, Trebinje 14, Mostar i Neum 15 stepeni Celzijusovih.

(MONDO)