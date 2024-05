Kišobran danas obavezan: Oblačno i svježije, poslije podne jače padavine

U Republici Srpskoj danas se prije podne očekuje kiša povremeno, a poslije podne i uveče jače padavine.

U prvom dijelu dana padaće slaba i povremena kiša, dok se poslije podne očekuju jače padavine, naročito na jugu i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, zapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće od od osam do 13, a dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po vlažnim i mokrim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja i na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle i niske oblačnosti u kotlinama i u višim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Povodom predstojećeg Vaskrsa i Dana pobjede nad fašizmom, 9. maja, na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Zabrana je na snazi večeras do ponoći, zatim od ponoći 5. maja do ponoći 6. maja i u četvrtak, 9. maja do ponoći.

U Trebinju do 7. maja neće biti obustave na ukrštanju ulica Vuka Mićunovića i kralja Petra Prvog Oslobodioca zbog izgradnje kružne raskrsnice, a radovi se nastavljaju od 8. maja zbog čega će biti obustavljen saobraćaj na ovoj raskrsnici.

Putnička vozila će biti preusmjeravana na okolne gradske saobraćajnice, a teretna vozila iznad tri i po tone i autobusi propuštaće se periodično kroz zonu izvođenja radova, jer za ovu kategoriju nema mogućnosti alternativnih pravaca gradskim saobraćajnicama.

Zbog radova na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a do povremenih obustava dolazi i na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog miniranja u kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Saobraćaj će povremeno biti obustavljan na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" zbog izvođenja radova. Obustave će biti petominutne i trajaće do 19. jula.

Na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale do 10. jula zbog minerskih radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, a izmjene su zbog radova i na dionici magistralnog puta Han Pijesak-Sokolac.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

U FBiH na snazi je obustava saobraćaja na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most, na ulazu u Sanski Most, i Stolac-Neum na ulazu u Neum, a vozila se preusmjeravaju na obilaznice.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Tuzla-Kalesija u Miljanovcima, Pelagićevo-Srebrenik u tunelu Ormanica, Kladanj-Vlasenica, Tarčin-Konjic, Jelah-Doboj u Karušama, Travnik-Donji Vakuf preko Komara, Jablanica-Potoci u Donjoj Jablanici, Čevljanovići-Nišići, kao i na tranzitu u Sarajevu, od Bistrika prema Vracama.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.