Najavljeno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima

U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz temperaturu vazduha do 24 stepena Celzijusova.

Jutros je na sjeveru uglavnom sunčano vrijeme, a u ostalim krajevima pretežno oblačno uz mjestimičnu slabu kišu.

Kasnije tokom dana doći će do jačeg naoblačenja, pa se padavine očekuju u svim krajevima, osim na sjeveroistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče dolazi do razvedravanja na jugu.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 do 24 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren istočni do jugoistočni, a u Hercegovini slab do umjeren jugo.

Jutro je promjenljivo do pretežno oblačno uz čestu maglu, a ponegdje pada i slaba kiša.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Ribnik i Čemerno sedam, Han Pijesak osam,

Sokolac devet, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Sarajevo 10, Banjaluka i Tula 11, Prijedor, Bileća, Rudo i Zenica 12, Doboj, Trebinje, Foča, Brčko i Bihać 13, Bijeljina 14, Neum 16 stepen Celzijusovih.

