Stanivuković poručio vlasnicima privatnih vrtića: "Nije važno šta ko najavljuje, nego ono šta će se desiti na kraju"

Sve što vrtići rade, bilo da su privatni ili državni moraju da rade u saglasnosti sa Gradom, te je najavljeno poskupljenje od strane predškolske ustanove "Zvjezdica" apsolutno neprihvatljivo, čak bih rekao bezobrazno, i društveno neodgovorno.

Od strane Grada taj proces biće zaustavljen, rekao je ovo gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nakon najave ovog vrtića da će od jula podići cijene za 100 KM.

"Oni vrtići koji budu htjeli da cijenama divljaju, da se ne ponašuju društveno odgovorno, da potpuno ispostave i zapostave interes djece i Banjalučana neće moći računati na subvencije grada i čak ćemo i mi da gradimo vrtiće. Roditelji će znati, u tom vrtiću koji je neodgovoran, subvencije ne važe, i onda će dijete upisati u drugi vrtić", rekao je Stanivuković.

Kako je rekao, tek tada će se vidjeti kakva je situacija, pišu Nezavisne novine.

"I onda ćemo vidjeti na terenu kako će se stvari drastično mijenjati. Mi planiramo od juna, da povećamo suvencije", kazao je on.

Kako je dodao, u ovom trenutku počinje gradnja vrtića Nataša u Boriku, što je značajno.

"Pored toga što svako ko ima vrtić, naravno, on će reći to je moj vrtić, ja ću staviti kakve god hoću cijene, ali, izvinite, to je opšti interes. Ne možete da nam pričate da su troškovi toliko narasli da vi morate cijene vrtića da udvostručite u jednom kratkom periodu. Pogotovo kada smo već imali jedan rast cijena, da sada kažete moj vrtić mora da bude skuplji za 30, 40 ili 50 odsto a dok drugi to ne rade. Prema tome neki, jednostavno, imam osjećaj da koriste svoj monopolistički pristup. Međutim, moja poruka roditeljima, nije važno šta ko najavljuje, nego je važno je šta će se na kraju desiti, a na kraju će se desiti to da će grad pobijediti, da će roditelji biti zadovoljni, da ćemo povećati subvencije do nivoa izjednačavanja", rekao je Stanivuković.

Kako je rekao, sutra će sa održati još jedan sastanak sa roditeljima.

"Mi ćemo na sutrašnjem sastanku roditeljima ponuditi jednu deklaraciju koja će sadržavati pet koraka kako u narednih godinu dana da dođemo do opcije izjednačavanja cijene. Prvo je povećanje suvencija sa 60 na 100 maraka. Drugi, vrlo brzo korak, u narednih nekoliko mjeseci sa 100 na 150 maraka. Treći korak, pokazati stav i tražiti od vlasnika privatnih vrtića da se ponašaju društveno odgovorno i da zaustavimo trend divljanja cijena, da zajedno uspostavljamo ekonomsku cijenu", objasnio je Stanivuković.

