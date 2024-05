Kresojević o povećanju cijena privatnog vrtića u Banjaluci: Nadamo se da ćemo pronaći rješenje (VIDEO)

Gradski menadžer Bojan Kresojević održao je danas sastanak sa predstavnicima privatne predškolske ustanove "Zvjezdica" iz koje je najavljeno povećanje cijena za 100 KM, te obećao da Grad to neće dopustiti.

Kresojević je rekao da najavljeno poskupljenje nije argumentovano. Podsjetio je da je na nivou Grada Banjaluka prije tri mjeseca došlo do usklađivanja cijena vrtića.

Osvrnuo se i na prethodno obećanje gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića o povećanju subvencija na 100 KM (sa sadašnjih 60KM), roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće.

"Cilj je da se budžetska sredstva ne usmjere ka džepovima roditelja već predškolskih ustanova. To nećemo dozvoliti. Subvencije ne mogu biti iskorištene za nerealno povećanje cijene", poručio je Kresojević.

Dodaje da se na sastanku dotakao i povećanja plata zaposlenima u predškolskim ustanovama u skladu sa prosječnim platama.

"Zaključak je da se nastavi razgovarati. Očekujemo da će predstavnici ove školske ustanove obaviti konsultacije i da ćemo naći zajedničko rješenje", rekao je on.

Kašnjenje isplata subvencija za privatne vrtiće

Na naše pitanje o isplati zaostalih subvencija od 60 KM roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće, Kresojević je odgovornost prebacio na predsjednika Skupštine grada Banjaluka, Ljubu Ninkovića.

"Roditeljima se isplaćuju subvencije po dinamici za 2024. godinu unaprijed za ono što je propisano. Propisano je da se isplaćuje do 5. u mjesecu za prethodni. Mi uplaćujemo već u tekućem mjesecu. Mi imamo situaciju da tri subvencije za 2023. godinu nisu isplaćene jer Ljubo Ninković je smatrao da nije trebalo usvojiti rebalans budžeta za 2023. godinu jer je tvrdio da je to nenamjensko trošenje sredstava", naveo je on.

Kresojević je rekao da roditelji ne treba da ispaštaju, te da se problem što prije mora riješiti.

"Naravno da smatramo da to treba uraditi što prije i da svako treba da snosi odgovornost za poteze koje je povukao", zaključio je on.

