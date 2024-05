Polumaraton obustavlja saobraćaj u Banjaluci: Evo kuda nećete moći automobilom

Zbog održavanja tradicionalnog „Run&More Weekend“ za vikend izmjena u režimu saobraćaja.

Izvor: Grad Banjaluka

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će, zbog održavanja sportske manifestacije „Run&MoreWeekend“ festival u okviru kojeg će biti održana polumaratonska trka u Banjoj Luci, biti obustavljen saobraćaj i to:

Subota 1. jun

U vremenu od 09.00 do 11.00 časova

- Ulica Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske,

dana 01.06.2024. godine, u vremenu od 17.00 do 22.00 časa sljedeće ulice:

- Ulica olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske,

- Ulica Gundulićeva na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa ogrankom Gundulićeve ulice (neposredno prije raskrsnice kod zgrade „ATV“).

U vremenu od 19.00 do 22.00 časa sljedeće ulice:

- Ulica kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Srpskom ulicom (kod hotela „Bosna“),

- Ulica Vuka Karadžića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice,

- Aleja svetog Save na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice vladike Platona.

–

Nedjelja 2. jun

U vremenu od 7.00 do 11.00 časova,

- Ulica Olimpijskih pobjednika,

- Gundulićeva ulica,

- Ulica Gavre Vučkovića,

- Ulica Majke Jugovića, na dijelu od Ulice Gavre Vučkovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića,

- Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, na dijelu od Ulice Majke Jugovića do Ulice cara Lazara,

- Ulica cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Patre,

- Ulica Patra, na dijelu od Ulice cara Lazara do Ulice Teodora Kolokotronisa,

- Ulica Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Ulice Patre (kroz kružni tok) do Bulevara cara Dušana,

- Ulica Zdravka Čelara, od Ulice kralja Petra I Karađorđevića (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronisa,

- Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice braće Mažar i majke Marije (kroz kružni tok) do Ulice dr Mladena Stojanovića,

- Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice Teodora Kolokotronisa,

- Ulica Jovana Dučića,

- Ulica srpskih pilota,

- Ulica Milana Radmana, na dijelu od Ulice srpskih pilota do Ulice kralja Petra II,

.- Ulica Prvog krajiškog korpusa,

- Ulica kralja Petra II, na dijelu od Ulice Milana Radmana do Ulice Trive Amelice,

- Ulica Trive Amelice, na dijelu od Ulice kralja Petra II do Ulice dr Mladena Stojanovića,

- Ulica dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice kralja Petra I Karađorđevića,

- Ulica Vuka Karadžića,

- Aleja Svetog Save od kružnog toka sa Gundulićevom do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića,

- Kninska ulica,

- Vidovdanska ulica,

- Ulica Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom i

- Ulica Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika izvršiće se korekcije trase na sljedeći način:

U subotu 1. juna u vremenu od 19.00 do 22.00 časa na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza izvršiće se preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

Linije javnog gradskog i prigradskog prevoza iz pravca sjevera, koje saobraćaju Ulicom dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice između ulica Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra I Karađorđevića izvrši preusmjeravanje pravo Ulicom Trive Amelice na zapadni tranzit, linije koje idu prema Laušu i Paprikovcu, se preusmjeravaju na kružnom toku u Karađorđevu ulicu i dalje registrovanom trasom, a ostale linije se dalje preusmjeravaju Bulevarom cara Dušan i dalje registrovanom trasom,

na liniji 9b autobusi iz smjera Borika saobraćaju do kružnog toka u Aleji svetog Save i nazad,

na liniji 7 autobusi se iz Ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom,

na liniji 13P autobusi se iz Ulice krajiških brigada preusmjeravaju u Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom,

na liniji 17A autobuse sa Rebrovačkog mosta preusmjeriti Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji 20 autobuse sa Bulevara Petra Bojovića preusmjeriti Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom

linija 14 kreće od Ulice Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, lijevo Gavre Vučkovića, desno Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, desno u Ulicu cara Lazara preko mosta Patre do kružnog toka i nazad cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović do Jug Bogdana.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga „Malta“.

U nedjelju 2. juna u vremenu od 7.00 do 11.00 časova, na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza izvršiće se preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

linije broj 1 i 6, se preusmjeravaju iz Ulice braće Pišteljića u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija 3 i 3b sa Bulevara vojvode Stepe Stepanovića u Bulevar Desanke Maksimović, i dalje Istočnim tranzitom do kružnog toga sa Ulicom Cara Lazara,

linije broj 7, se preusmjerava iz Ulice Skendera Kulenovića u ulice Solunsku, Omladinsku, Krajiških brigada, Ranka Šipke i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linije broj 8, se preusmjerava iz Ulice braće Pišteljića u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinska, Solunska, Skendera Kulenovića i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linije broj 9 i Banja Luka – Ljubačevo se preusmjeravaju iz Bulevara srpske vojske na Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar Desanke Maksimović, Istočni tranzit, ulice Gavrila Principa, Vojvode Pere Krece i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija broj 9 B se preusmjerava sa Bulevara Petra Bojovića pravo, Bulevarom srpske vojske i dalje postojećom trasom,

linija broj 12, 19, 39, 39a se preusmjerava u Ulicu krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom u obrnutom smjeru,

linija broj 10, 13, se preusmjeravaju sa Bulevara srpske vojske na Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar Desanke Maksimović, dijelom Istočnog tranzita, Gavrila Principa i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linije broj 13a i 13c se preusmjeravaju iz Ulice braće Pišteljića u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

linija broj 13b se preusmjerava iz Ulice knjaza Miloša u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinska, Solunska, Skendera Kulenovića, Radoja Domanovića i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija broj 13p se preusmjerava ulicama: Krajiških brigada, Omladinska, Radoja Domanovića, Gavrila Principa i novoizgrađenim dijelom istočnog tranzita do okretnice u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija broj 14 se preusmjerava tako da autobusi saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Bulevar Desanke Maksimovića, Bulevar Petra Bojevića, Bulevar srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija broj 14b se preusmjerava sa Bulevara Petra Bojovića pravo na Bulevar srpske vojske i dalje postojećom trasom,

linija broj 17 se preusmjerava iz Krfske na Istočni tranzit, Gavrila Principa, Branka Morače, Skendera Kulenovića, Solunska, Omladinska, Karađorđeva i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linija broj 17a se preusmjerava sa Bulevara vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera Bronzanog Majdana, se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada, Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom prema stanici,

linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca, se preusmjeravaju Ulicom Bulevar srpske vojske i dalje postojećom trasom i

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, se preusmjeravju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane službenih lica MUP – a Republike Srpske.

(Mondo)