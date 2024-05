Crne tačke odnijele brojne živote: Označeni najopasniji putevi tokom prošle godine

Najsmrtonosniji i najopasniji put u Republici Srpskoj tokom prošle godine bila je dionica Gornja Vijaka – Derventa na kojoj je poginulo šest osoba, dok je isto toliko zadobilo teške tjelesne povrede.

Takođe, posmatrajući magistralne i regionalne puteve u Republici Srpskoj, tokom 2023. godine, među najugoženijim bila je i dionica Klašnice 2 – Šargovac, sa šest poginulih i sedam teško povrijeđenih osoba.

Navedeno je ovo u dokumentu "Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2023. godini", u odjeljku o saobraćajnim nezgodama i posljedicama na magistralnim i regionalnim putevima.

Kada je riječ o prošloj godini, u najopasnije dionice za prošlu godinu svrstani su i pravci Crna Rijeka – Granica Republike Srpske i granica BiH, Dragotinja – Prijedor i Mrkonjić Grad – Crna Rijeka, na kojima je ukupno poginulo 9 osoba, dok je 12 zadobilo teške tjelesne povrede.

Crna statistika Ministarstva unutrašnjih poslova RS pokazuje da se na putevima u prošloj godini dogodilo 10.618 saobraćajnih nezgoda, što je za 7,3 odsto više u odnosu na 2022. godinu. Poginulo je 109 osoba što je za devet više u odnosu na prethodnu godinu. Teško je povrijeđeno 616 osoba (više za 10,6 odsto nego lane), dok je lakše povrijeđeno 2.917 (više za 6,3 odsto). Broj nezgoda samo sa materijalnom štetom (8.160) je veći za 7,6 odsto.

"Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se na području PU Banjaluka (4.857), a najmanje na području PU Mrkonjić Grada (217), što je u skladu sa teritorijom koju pokrivaju, brojem stanovnika, brojem registrovanih vozila i frekvencijom vozila u saobraćaju", navodi se u izvještaju MUP-a RS.

Pokazatelji o broju saobraćajnih nezgoda po kategorijama puteva upućuju da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio na putevima na kojima je najveća frekvencija saobraćaja, te na putevima na kojima se vozila kreću većom brzinom.

"S obzirom na mjesto događanja, najveći broj saobraćajnih nezgoda se dogodio na ulicama u naselju (38,9 odsto) i magistralnom putu (35 odsto). Na nekategorisanim putevima evidentirano je 9,1 odsto saobraćajnih nezgoda, na regionalnim putevima 9 osto, a na lokalnim putevima 6,4 odsto saobraćajnih nezgoda. Na auto-putevima Republike Srpske evidentirano je 209 saobraćajnih nezgoda ili 2 odsto od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u 2023. godini", stoji u izvještaju.

Prema starosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, najbrojnija su vozila starosti: od 12 do 16 godina (18,4%), od 16 do 20 godina (18,1%), i od 20 do 24 godine (17,9%).

"Od ukupnog broja vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, 78,9% su vozila registrovana u Republici Srpskoj, 4,8% registrovana u FBiH, 1,2% u Brčko Distriktu, 11% su vozila iz drugih država i 4,1% su vozila bila nepoznatog porijekla. Od ukupnog broja vozila registrovanih u Republici Srpskoj, 0,5% su službena vozila Ministarstva", navedeno je u izvještaju MUP-a RS.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda prošle godine, po podacima policije, bili su neprilagođena brzina kretanja vozila (30,3%), strana kretanja (18,3%), nepoštovanje prvenstva prolaza (8,8%), vožnja pod dejtstvom alkohola (10,7%) i skretanje (8%).

"U toku 2023. godine sankcionisano je 164.256 prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja motornih vozila, što je manje za 11,3% u odnosu na 2022. godinu. Udio prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja motornih vozila u ukupnom broju sankcionisanih prekršaja je 45,1% (u toku 2022. godine je udio iznosio 47,9%)", navodi se.

Tužilaštvima je u 2023. godini podneseno 298 izvještaja (više za 8,8%) protiv 301 osobe (više za 8,3%), zbog osnova sumnje da su počinili 312 krivičnih djela u saobraćaju (više za 8,7% nego u 2022).

"Provodeći planirane kontrolne aktivnosti iz saobraćaja je isključeno 3.931 vozilo (34,1% vozila zbog tehničke neispravnosti, 29,7% vozila zbog isteka registracije preko mjesec dana, 4,5% zbog odbijanja vanrednog tehničkog pregleda, 5,7% zbog nepravilno natovarenog/obezbjeđenog tereta i 25,9% vozila iz drugih razloga). Broj isključenih vozila iz saobraćaja je veći za 10% u odnosu na 2022. godinu. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 1.818 vozila, od čega su u 186 slučajeva vozači odbili da idu na vanredni tehnički pregled. Od vozila nad kojima je izvršen tehnički pregled, kod 1.408 vozila ili 86,3% je utvrđena tehnička neispravnost, dok su 224 vozila bila tehnički ispravna", stoji u izvještaju MUP-a RS.

