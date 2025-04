Dodik najavio ukidanje finansiranja stranaka, Miličević: Sprovode naloge onog kojeg ne priznaju

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević reagovao je na današnju najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će vladajuća koalicija 15. maja donijeti odluku o potpunom ukidanju finansiranja svih političkih partija iz budžeta RS.

Izvor: Srna

Miličević je izjavio da je „zanimljivo kako se oni koji godinama ponavljaju da ne priznaju Kristijana Šmita sada utrkuju da, po njegovoj direktivi, donose zakone“.

„Najnovija najava ukidanja finansiranja političkih stranaka iz budžeta je upravo to – sprovode ono što im je naložio neko koga, navodno, ne priznaju. Kada zakon koji je donio ‘nelegitimni’ visoki predstavnik treba da pogodi sve stranke – to je samo običan problem. A kada se to direktno odrazi na njihova primanja, na kontrolu nad javnim novcem i resursima – tada reaguju, jer tad ih boli“, rekao je lider SDS-a.

On tvrdi da panika u vlasti nastaje tek kada se ugroze njihove lične privilegije, dok ih institucije i građani ne zanimaju.

„Ponašaju se kao da su iznad svega i svakoga. Ova najava samo potvrđuje da im je novac ispred principa, a moć ispred istine. I da je licemjerje postalo osnovni model političkog ponašanja onih koji su već dugo na vlasti“, rekao je Miličević.

Podsjetio je i na period kada je SDS bio pod sankcijama međunarodne zajednice: „Kada je SDS bio pod sankcijama Pedija Ešdauna, tada su liskovali. A danas, sve što dolazi iz SDS-a za njih je problem. Pitanje je imaju li preletači ozbiljan kompleks od stranke iz koje su potekli, čim nas toliko često i opsesivno pominju.“

Dodao je da SDS ostaje posvećen interesima Republike Srpske, bez obzira na pritiske.

Reakcija Miličevića uslijedila je nakon što je Milorad Dodik na današnjoj konferenciji za medije najavio da će vladajuća koalicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske 15. maja donijeti odluku o ukidanju finansiranja svih političkih stranaka iz entitetskog budžeta.

Dodikova izjava dolazi nakon što je visoki predstavnik, kojeg ne priznaju vlasti bu RS, Kristijan Šmit donio odluku kojom se ukida finansiranje za SNSD i Ujedinjenu Srpsku.

