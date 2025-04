Pokušala da ga izvuče iz bolnice: Sud u Strazburu odbio pritužbu majke dječaka ubice iz Ribnikara

Sud u Strazburu ne smatra da su boravkom dječaka ubice u specijalnoj ustanovi prekršena njegova prava.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu nije prihvatio pritužbu Miljane Kecmanović, majke dječaka ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio devet vršnjaka i radnika obezbjeđenja, protiv Srbije, zbog njegovog boravka u specijalizovanoj ustanovi u kojoj je od dana kada je počinio masakr.

Ovaj sud je odlučio da ne odredi privremenu mjeru na osnovu predpostavke u kojoj je navela da je njen sin "zatvoren u bolnici u nehumanim uslovima" i da se "krše njegova osnovna ljudska prava". Potez MIljane Kecmanović, podsjetimo, sagovornici Kurira tumačili su kao njen pokušaj da sina "izvuče" iz bolnice.

"Miljana Kecmanović uputila je predstavku u kojoj se žali na to da njen sin boravi u nehumanim uslovima, pod stalnim nadzorom policije. Kao argument za to da bi trebalo da bude pušten navela je da njen sin ima 'rešetke na prozorima i da je nedopustivo to da dijete ne može da izlazi napolje kada hoće'" otkriva izvor blizak slučaju.

Međutim, obraćanje Miljane Kecmanović Evropskom sudu za ljudska prava kao još jedan u nizu poteza koji porodica maloljetnog ubice povlači u pokušajima da se on nađe na slobodi, nije uspio.

"Evropski sud za ljudska prava, da je smatrao da je pritužba MIljane Kecmanović osnovana, mogao je da prihvati da izda privremenu mjeru. To znači da je taj sud mogao da uputi preporuku da naša država preduzme određene mjere, to bi praktično značilo da recimo promijeni uslove boravka dječaka ubice u ustanovi, ili preporuka za njegovo puštanje. Međutim, to se nije dogodilo. Jednostavno rečeno, Evropski sud ne smatra da su boravkom dječaka ubice u specijalizovanoj ustanovi na bilo koji način prekršena njegova prava", objašnjava izvor.

U međuvremenu, majka dječaka ubice, koji je do detalja priznao i opisao jeziv zločin koji je iz očevih pištolja počinio u osnovnoj školi čije je učenik bio, zatražila je od bolnice kompletnu njegovu medicinsku dokumentaciju, od prvog dana boravka u toj ustanovi.

Podsjetimo, saglasnost da tada trinaestogodišnji učenik sedmog razreda bude smješten u bolnicu odmah poslije zločina, dala je i njegova majka.

Otac maloljetnog ubice, Vladimir Kecmanović, istog dana je uhapšen i od tada je u pritvoru. U međuvremenu, Miljana Kecmanović je zbog zlostavljanja i zanemarivanja sina pred Višim sudom u Beogradu osuđena na tri godine zatvora a njen muž zbog istog krivičnog djela, ali i zbog toga što je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca na 14 i po godina zatvora. Na ove presude su se žalili i očekuje se da uskoro bude zakazana sjednica Apelacionog suda u Beogradu, na kojoj će biti razmatrana presuda ali i žalbe.

"Njihov sin, koji nije krivično odgovoran jer je u vrijeme zločina imao 13 godina, izveden je iz medicinske ustanove prošle godine i sproveden u sud, gdje je ispitan kao svedok u postupku protiv roditelja. Tokom tog svjedočenja govorio je o odnosima u porodici koji su bili sve, samo ne normalni i idealni, kako su njegovi roditelji u svojim odbranama željeli da predstave. Rekao je navodno da ga je otac nazivao psihopatom, da zločin ne bi počinio da mu nije bilo dostupno njegovo oružje, ali i da je majka od njega stalno tražila da u svemu bude najbolji, kao i da se ljutila kada to nije bio", objašnjava izvor.

Prema njegovim riječima, paralelno sa trajanjem krivičnog postupka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv njih, traju i pokušaji roditelja da maloletnog ubicu "izvuku" iz bolnice.

"Osmislili su, najprije, plan da dečakovog oca Vladimira u pritvoru posjeti notar kako bi mu potpisao punomoćje da imovinom, koja se vodi na njega, raspolaže supruga, ali i da joj da ovlašćenje da tada 13-godišnjeg dječaka ubicu može da izvede iz zemlje. Međutim, to je brzo spriječeno, a dječak svakako ne bi mogao da napusti zemlju", otkriva izvor i dodaje da je sada i Evropski sud za ljudska prava dao svoj odgovor na tvrdnje Kecmanovića da njihov sin boravi u "nehumanim uslovima".

