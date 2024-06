Banjaluka i pojedina naselja zbrajaju štetu od nevremena: Ko je odgovoran za loše održavanje odvodnih kanala?

Јako nevrijeme koje je juče zahvatilo Banjaluku pričinilo je veliku materijalnu štetu. Najveća je u prigradskim naseljima Mišin Han i Dragočaj. Značajne posljedice pretrpjeli su i mnogobrojni objekti u samom gradu, među kojima su institucije kulture i Dom penzionera.

Pojedini članovi Odbora za nadzor i praćenje izgradnje infrastrukturnih projekata smatraju da gradske vlasti nisu bile spremne na ove vremenske nepogode.

Podsjećaju da je odlukom Skupštine grada izdvojeno više od milion KM za čišćenje i održavanje kanalizacionih odvoda i cijele mreže. Pitaju na šta je ovaj novac potrošen.

Procjenu načinjene štete vrše u banjalučkom Domu penzionera, gdje su oborinske vode, osim krova, ugrozile i mašine smještene u podrumu. Za potrebe sanacija, kažu, njihova sredstva neće biti dovoljna.

"Došlo je do slijevanja oborinskih voda, do pucanja kanalizacione cijevi i do poplave u podrumu gdje je većina mašina, od vešeraja do kotlova za peći. Uspjeli smo jedan dio imovine da spasimo. Ima dosta štete i na trećem spratu, gore je takođe prokisnulo", rekla je Bosiljka Bošnjak, direktorka Doma penzionera Banjaluka.

Izostanak propisanih preventivnih mjera, ugrozio je i institucije kulture. Svaki jači nalet padavina, prijetnja je po eksponate i vrijedna izdanja.

Iz Muzeja Srpske, kao i Narodne univerzitetske biblioteke jasni - neophodno je sistemsko rješenje.

"Svaki put kada se dešavaju veće padavine, događa se da Muzej Republike Srpske i druge institucije koje su pod istim krovom, kao što su Narodna biblioteka, Dom omladine, Dječija pozorište, ima problem sa prokišnjavanjem", naveo je Davor Strika, direktor Muzeja Republike Srpske.

Ljiljana Petrović Zečić, direktorka Narodne i univerzitetske biblioteke Srpske ističe da su ovoj ustanovi potopljenje prostorije gdje su smješteni unikatni fondovi, monografske publikacije i serijske publikacije.

"Tolika je bila snaga vode da je podigla šaht od 70-ak kilograma i voda je došla do 30 centimetara", dodala je ona.

Iz Odbora nadležnog za praćenje i realizaciju usvojenih projekata iz oblasti komunalnih poslova, saobraćaja i puteva, naglašavaju da je Skupština grada pravovremeno usvojila sredstva neophodna za preventivne mjere.

Pitaju nadležne gradske vlasti, zašto je umjesto prevencije, po ko zna koji put došlo do potrebe za sanacijom?

"1.169.000 KM je odobreno za čišćenje, košenje i uređenje kanala, propusnih cijevi, a gledajte u šta smo se doveli. Pitamo nadležne, šta se to dešava sa odobrenim sredstvima i zašto se ne radi prevencija?", naglasio je David Ponorac, član Odbora za praćenje i realizaciju izgradnje infrastrukturnih projekata grada Banjaluka.

Obilne padavine prouzrokovale su kolaps na zapadnom tranzitu. Mještani kažu da se radi o već ustaljenom šablonu, za koji nadležni ne nude konkretno rješenje.

