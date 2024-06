U Novom Gradu zaposleno 140 osoba sa invaliditetom

Posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Novom Gradu je do sada zaposleno 140 osoba sa invaliditetom i realizovano skoro dva miliona KM u ovoj oblasti.

Izvor: Shutterstock

Direktor ovog fonda Stevica Dronjak rekao je da je trenutno 46 osoba sa invaliditetom iz Novog Grada na komponenti povrata doprinosa.

"Kad je riječ o ovoj godini, Fond je 100 odsto realizovao šestomjesečni plan, povećana su sredstva za ovu godinu za povrat doprinosa sa 5,5 miliona na 6,5 miliona", rekao je Dronjak koji je prisustvovao godišnjoj skupštini Udruženja ratnih vojnih invalida Novi Grad.

On je pojasnio da su povećana i sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, jer je izdvajano od 4.500 do 7.000 KM, dok se sada se na osnovu stepena, vrste i kategorije invalidnosti izdvaja od 7.000 do 12.000 KM.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača kaže da opština ima partnersku saradnju sa Udruženjem ratnih vojnih invalida.

"Razumijemo njihove potrebe i svjesni smo da oni nisu u mogućnosti da sami finansiraju svoje aktivnosti. Oni su se žrtvovali za Republiku Srpsku i sada nakon skoro 30 godina od završetka rata to su ljudi u ozbiljnim godinama i sa dosta zdravstvenih problema", rekao je Drljača.

On je naveo da u Udruženje ratnih vojnih invalida u opštinskom budžetu ima grant, te da se sredstva iz godine u godinu povećavaju.

Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Žarko Vujatović naveo je da se ovo udruženje konstantno zalaže za poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida.

"Prioriteti koje stalno ističemo su zapošljavanje, povećanje invalidnina, stambeno zbrinjavanje. Kako godine prolaze u prvi plan dolazi zdravstvena zaštita i banjska rehabilitacije", rekao je Vujatović.

Udruženje ratnih vojnih invalida Novi Grad prošle godine je iz opštinskog budžeta dobilo sredstva od 28.000 KM.

U Fond solidarnosti mjesečno prikupe 1.146, a za 12 godina iz Fonda je odobreno 218.066 KM pomoći članovima udruženja.

Udruženje ratnih vojnih okuplja 422 ratna vojna invalida od ukupno njih 728 iz Novog Grada.

