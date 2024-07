Mnogi sa nestrpljenjem očekuju osvježenje: Za vikend blagi pad temperature, vrućinama se ne vidi kraj

Toplotni talas počeo je 7. jula i nastavlja se i narednih deset dana, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Meteorolozi predviđaju da će temperatura danas biti i do 42 stepena Celzijusiva, u višim predjelima od 30.

Od srijede do petka temperature će se kretati od 33 do 40 stepeni Celzijusovih, a u subotu meteorolozi najavljuju temperature od 28 do 34 stepena, u višim predjelima od 24.

U nedjelju i ponedjeljak biće od 31 do 36, a utorak i srijedu od 33 do 38 stepeni Celzijusović.

Tokom cijele sedmice biće nestabilnije uz povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada.

Zbog lokalnog karaktera pljuskova, u skorije vrijeme ne očekuju se značajnije količine padavina na cijeloj terioriji.

S obzirom da su nepogode lokalnog karaktera, detaljnije prognoze (u kojim predjelima se očekuju nepogode i u kojem periodu) možete pratiti i pomoću METEOALARM-a.