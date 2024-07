Banjalučka motorijada mijenja režim saobraćaja: Evo kuda nećete moći od 26. do 28. jula

Izmjena u režimu odvijanja saobaraćaja zbog održavanja 9. Banjalučke motorijade

U vremenu od 17.00 časova, 26. jula 2024. godine do 09.00 časoova 28. jula 2024. godine, biće obustavljen saobraćaj u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od kružnog toka (od Ulice Patre) do kružnog toka (do Ulice Zdravka Čelara), zbog održavanja manifestacije „9. Banjalučka motorijada Moto kluba ISTOK Banjaluka“, saopšteno je iz Gradske uprave Banjaluka.