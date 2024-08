Metereolozi upozoravaju: Naredne sedmice temperature idu do 40 stepeni, veliki rizik od požara

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske upozorava građane da se u narednim danima očekuje izuzetno visoka temperatura vazduha, koja će dostizati 40 stepeni Celzijusovih.

Najviša temperatura vazduha za vikend biće od 33 do 38 stepeni, dok će od ponedjeljka do srijede, od 12. do 14. avgusta, temperature iznositi od 34 do 40 stepeni Celzijusovih.