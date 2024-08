Prognoza: Sunčano i veoma toplo, popodne kiša i pljuskovi sa grmljavinom

U BiH u prvom dijelu dana biće vrlo toplo i promenljivo oblačno vrijeme, uz dosta sunčanih intervala, dok će popodne razvoj oblaka prvo na jugozapadu i istoku, a zatim na sjeveru i jugu, donijeti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz obilnije padavine, jake udare vjetra i pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je uz rijeke i po kotlinama moguća prolazna magla. Nebo će ponegdje biti zamućeno usljed prisustva saharskog pijeska.

Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima 27 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova, a u zoni padavina jak.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija nesmetano, učestali su odroni na putevima kroz usjeke, a na graničnim prelazima prema Hrvatskoj pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Riječ je o graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj i Orašje, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Povremene obustave saobraćaja biće na snazi danas od 17.00 do 2.00 časa na regionalnom putu Prnjavor-Doboj, u Ulici Bože Tatarevića zbog održavanja manifestacije "Tradicionalnog prnjavorskog vašara", kao i sutra od 15.00 do 2.00 časa i u utorak, 20. avgusta, od 17.00 do 2.00 časa.

Zbog obilježavanja slave opštine Rogatica danas i sutra od 17.00 do 22.00 časa doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim hitnih službi, na dijelu magistralnog puta Podromanija-Sastavci, na dijelu Ulice srpske sloge od Doma za stara lica "Sunce" do Razvojne banke, a za to vrijeme saobraćaj će biti preusmjeren okolnim ulicama u gradu.

Izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Vršani-Bijeljina i Donja Bukovica - Vršani, Brodar-Višegrad u tunelima "Cera tri" i "Strogonik", Međeđa-Brodar u tunelu "Kotva dva", Dobro Polje - Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene", u tunelu Trgovišta na dionici Brodar - granica Republike Srpske i Srbije.

Zbog radova na kolovozu režim saobraćaja izmijenjen je i na magistralnim dionicama Han Pijesak dva - Sokolac, Brod na Drini /Foča/- Hum /Šćepan Polje/, kao i na pravcu Rudanka-Doboj radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most do tunela "Putnikovo brdo dva".

Režim saobraćaja izmijenjen i na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice zbog radova, kao i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Izmjena režima odvijanja saobraćaja na snazi je i na regionalnom putu Teslić tri - entitetska granica /Podjezera/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Jednom kolovoznom trakom saobraćaj se zbog radova odvija na magistralnom putu Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina, na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača zbog oštećenja mosta, te na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka zbog aktiviranih klizišta.

Saobraćaj je usporen na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, te na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova.

Povremene obustave saobraćaja zbog minerskih radova na snazi su na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, od 7.00 do 16.00 časova, te na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča u mjestu Kostajnica, grad Doboj.

U FBiH zbog minerskih radova od 8.00 do 16.00 časova na snazi su povremene petnaestominutne obustave saobraćaja na ulazu u Bosansku Krupu iz pravca Bihaća.

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica, Olovo-Semizovac, Prozor - Gornji Vakuf/Uskoplje i Foča-Ustikolina.