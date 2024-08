Meteorolozi najavili kraj "Lucifera" i toplotnog talasa: "Pašće temperatura, ali opet se vraćaju vrućine"

Meteorolozi su najavili kraj "Lucifera" i toplotnog talasa.

Izvor: Shutterstock

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će nas toplotni talas, žargonski nazvan "Lucifer", napustiti do kraja ove sedmice i da nam pravo osvježenje stiže već u ponedjeljak. Kako ističe, iako će temperature ići do 42 stepena, za vikend ćemo imati mogućnost za pljuskove.

"Visinski ciklon nam je vratio kišu i koliko toliko osvježenje u ponedeljak 19. avgusta za praznik Preobraženje. Za predstojeći vikend su mogući lokalni pljuskovi, kiše i grmljavina u popodnevnim i večernjim satima pogotovo u brdovito-planinskim predjelima, ali ne računajte puno na njih što se tiče količine padavina. Do kraja nedelje vruće, maksimumi od 38 do 42 stepeni Celzijusa, a zatim od ponedjeljka manji pad temperature na vrijednosti od 32 do 36 stepeni Celzijusa", najavio je meteorolog Ristić na svom Fejsbuku.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da nas vreline čekaju do kraja sedmice, ali i da im se nazire kraj. Nastavlja se vrelo vrijeme sve do kraja nedjelje i to sa temperaturama između 38 i 42 stepena Celzijusovih. Biće pakleno! Međutim, za vikend ima šansi za pljusak, dok nam pravo osvježenje stiže u ponedeljak", kaže meteorolog Ivan Ristić.

Kako ističe, temperatura će se spustiti na 32 do 36 stepeni Celzijusa, što je dalje visoko, ali podnošljivije u odnosu na temperature tokom toplotnog talasa.

Dodatni pad temperature, pa povratak vrućina

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje i da će tokom sredine sljedeće sedmice temperatura pasti malo, nakon čega se očekuje ponovni rast i povratak vrućina sljedećeg vikenda.

"Dobra vijest je da ne očekujemo temperature do 40 stepeni, ali biće od 35 do 36 stepeni Celzijusa. Inače neki modeli daju osvježenje poslije 25. avgusta. Kroz Bečka vrata trebalo bi da prodre malo veća količina osvježenja oko 25. avgusta", kaže meteorolog Ivan Ristić.

Završavamo sa luciferskim vrućinama

Meteorolog Ristić navodi i da će, zaključno sa ovom sedmicom, doći kraj "luciferskom toplotnom talasu". "Jače od ovog toplotnog talasa ne može. Završavamo sa tim luciferskim tipom, ali i dalje će biti tropskih, samo podnošljivijih temperatura", objašnjava Ristić.

Ako ne dođe do prodora hladnog vazduha kroz Bečka vrata, čeka nas vreo septembar

Kada je u pitanju jesen, meteorolog Ristić ističe da postoje velike šanse da nam se ljeto nadoveže na takozvano Miholjsko ljeto.

"Za septembar modeli daju nastavak ljeta, neće biti prekida ljeta prema sadašnjim modelima. Najvjerovatnije ćemo spojiti ljeto i Miholjsko ljeto. Sve nade su uprte u taj 25. avgust kada može doći do prodora svježijeg vazduha i tada bi septembar mogao biti za nijansu svježiji. Stvarno nam ne treba septembar sa temperaturama oko 30 stepeni", kaže meteorolog Ivan Ristić za "Jutro na Blic".

Lokalne i vremenske nepogode, pa povratak vrućine

I Marko Čubrilo najavljuje normalizaciju temperature tokom sljedeće nedelje, ali i razvoj oblaka i kišu od 19. avgusta.

"Početkom sljedeće nedjelje oslabljen front i slab visinski ciklon donosi češće nestabilnosti i vrlo slabo osvježenje tako da će biti čestih pljuskova i lokalnih nepogoda dok bi se maksimumi kretali od +27 do +33 stepena Celzijusa. Vrućine se vraćaju poslije 22. avgusta i trajaće još neko vrijeme. Biće malo blaže nego sada, ali naznaka nekog jačeg osvježenja nema", napisao je na svom Fejsbuku Čubrilo.

(Blic/MONDO)