Prognoza: Oblačno i hladnije sa kišom u istočnim krajevima, temperatrura do 27 stepeni

U BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u istočnim krajevima, dok će u ostalim predjelima biti pretežno suvo uz slabu kišu samo ponegdje.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 18 na istoku do 27 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar, na jugu i na planinama povremeno jak, sjeverni.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, a iz Auto-moto saveza /AMS/ skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Do 15. septembra zbog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" /Drill and Chill Festival/ privremeno će biti obustavljan saobraćaj u vremenu od 11.00 do 11.45 časova u kanjonu "Tijesno",na dionici magistralanog puta Karanovac - Crna Rijeka.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati putnim pravcem Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad.

Obustava saobraćaja neće se odnositi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza koji saobraćaju na liniji Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko - Tjentište u Sastavcima, na području Han Pijeska i Sokoca, Dobro Polje - Miljevina.

Radovi su u toku i na dionicama Sastavci - Ustiprača, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima "Cera tri" i "Strogonik" izmjene su na magistralnom putu Brodar - Višegrad, zatim u tunelu "Kotva dva" na dionici Međeđa - Brodar i u tunelu "Trgovišta" na putu Brodar - granica Republike Srpske i Srbije, te na putnom pravcu Dobro Polje - Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene".

Zbog izgradnje mosta na regionalnom putu Razboj - Rudanka do 27. septembra najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja za prelaz transportera i teške mehanizacije.

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolazi na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča u Kostajnici.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

Na području FBiH radovi su u toku na magistralnim putevima Foča - Ustikolina i Olovo - Semizovac.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.