Pripremite topliju odjeću: Stiže promjena vremena, narednih dana nestabilno uz pad temperature

U Republici Srpskoj u naredna tri dana biće nestabilno vrijeme uz pad temperature vazduha.

Kiša i pljuskovi sa grmljavinom počeće tokom noći na zapadu i širiće se ka istoku obuhvatajući sve predjele, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno pojačan, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjereno jugo.

Minimalna temperatura vazduha sutra biće od 12 do 18, u višim predjelima od osam, a maksimalna od 21 na zapadu do 30 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od 17 stepeni Celzijusovih.

Drugog dana vikenda biće još hladnije, ali se prije podne očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, pa će tokom dana kiše biti samo na istoku.

U Hercegovini se od ranih jutarnjih časova očekuje više sunčanih perioda, ali vjetrovito uz olujne udare bure.

Uveče će biti pretežno vedro i suvo, na istoku nešto oblačnije.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 13, na jugu do 17, u višim predjelima od tri, a maksimalna dnevna od 13 na jugozapadu do 21 na jugu, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 30. septembra, ujutro će doći do umjerenog naoblačenja sa sjevera koje će se širiti ka jugoistoku.

U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali i dalje svježe.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna dnevna od 15 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

